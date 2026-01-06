Mỹ tấn công Venezuela: Cộng đồng quốc tế kêu gọi ổn định và tôn trọng chủ quyền Venezuela

Toàn cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Venezuela ở New York, Mỹ ngày 5/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tại phiên họp, Đại sứ Héctor Vasconcelos, Trưởng Phái đoàn Mexico tại LHQ, nhấn mạnh rằng Mexico theo dõi sát sao các sự kiện vừa qua và đề cao các biện pháp giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác quốc tế. Ông lưu ý việc thay đổi chế độ từ bên ngoài hoặc sử dụng biện pháp quân sự có thể làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Đại sứ Vasconcelos cũng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Claudia Sheinbaum, đề nghị LHQ tăng cường các nỗ lực ngoại giao, đồng thời khẳng định Mexico sẵn sàng hỗ trợ mọi sáng kiến thúc đẩy đối thoại, trung gian hòa giải, nhằm góp phần gìn giữ hòa bình tại Mỹ Latinh và Caribe.

Cũng tại phiên họp khẩn, Đại sứ Brazil Sérgio Danese bày tỏ phản đối việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đại sứ Danese đồng thời tái khẳng định lập trường kiên định về việc tôn trọng chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Về phần mình, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Tôn Lỗi bày tỏ quan ngại trước các diễn biến ở Venezuela. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia và giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình, đối thoại và đàm phán.

Ông Tôn Lỗi cũng khẳng định Trung Quốc ủng hộ nhân dân Venezuela trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đồng thời đề cao vai trò của các nước Mỹ Latinh và Caribe trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế và các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy hợp tác, bảo vệ công bằng và cùng nhau gìn giữ hòa bình tại Mỹ Latinh và Caribe.

Tương tự, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền các quốc gia. Ông kêu gọi Mỹ ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Đại sứ Nga cho rằng việc duy trì đoàn kết trong cộng đồng quốc tế là cần thiết để thúc đẩy giải pháp hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông cũng lưu ý rằng các tranh chấp nên được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ.

Cùng ngày, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng bày tỏ quan ngại trước diễn biến tại Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. ECOWAS nhấn mạnh sự ủng hộ đối với người dân Venezuela trong tiến trình xây dựng tương lai đất nước.

Cũng trong ngày 5/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về tình hình tại Venezuela, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh các xáo trộn và hỗn loạn tại quốc gia này.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan nhắc lại rằng mọi hành động ảnh hưởng đến chủ quyền của người dân và vi phạm luật pháp quốc tế có thể gây ra những hệ quả đối với trật tự toàn cầu. Ông khẳng định: “Venezuela không được rơi vào tình trạng bất ổn hoặc hỗn loạn”./.