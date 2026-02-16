Mỹ cân nhắc chiến dịch quân sự nhiều tuần nhằm vào Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/2, truyền thông Mỹ đưa tin chiến dịch kéo dài này có thể bao gồm các mục tiêu ngoài cơ sở hạt nhân, hướng vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran. Một quan chức cho biết Washington "hoàn toàn dự đoán Iran sẽ trả đũa", đồng nghĩa với khả năng xung đột kéo dài với các đợt đáp trả qua lại. Các chuyên gia cảnh báo Iran sở hữu kho tên lửa lớn, và nếu có sự trả đũa, nguy cơ xung đột khu vực sẽ gia tăng.

Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Oman đã được nối lại vào tuần trước. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Trump đang xem xét "tất cả các lựa chọn" và sẽ quyết định dựa trên lợi ích an ninh quốc gia. Trong khi đó, Mỹ cũng tiếp tục điều động thêm lực lượng, trong đó có việc triển khai hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford tới khu vực. Một số chuyên gia khu vực cũng cảnh báo rằng các quốc gia vùng Vịnh lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và bất ổn khu vực nếu xung đột mở rộng.

Về phía Iran, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi, ngày 15/2 đã bác bỏ các lời đe dọa quân sự từ phía Mỹ, cảnh báo rằng một cuộc chiến với nước CH Hồi giáo này sẽ là dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với Washington. Ông cũng khẳng định Iran sẵn sàng đối phó với mọi hành động quân sự.

Cùng ngày, hãng tin CBS News của Mỹ đưa tin Tổng thống Trump được cho là đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông sẽ ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran nếu các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran thất bại.

Theo hãng CBS News, cuộc trao đổi này diễn ra trong một cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Mỹ) vào tháng 12/2025. Sau cuộc gặp này, các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức cấp cao quân đội và tình báo Mỹ đã bắt đầu xem xét khả năng hỗ trợ một vòng không kích mới của Israel nhằm vào Iran.

Trong diễn biến khác, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh tiếng Pashto của Đài phát thanh Iran ngày 15/2, người phát ngôn phong trào Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố nếu Mỹ tấn công và Iran yêu cầu sự hỗ trợ, chính quyền Taliban tại Afghanistan sẵn sàng hợp tác với nước CH Hồi giáo này./.