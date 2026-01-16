Mũi Né vào mùa cao điểm lướt ván diều hấp dẫn khách quốc tế

Không gian biển xanh, cát trắng, nắng vàng Mũi Né (Lâm Đồng) được “đánh thức” bởi hàng trăm cánh diều đủ sắc màu bay lượn trên bầu trời. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Dọc bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né mùa này luôn rộn ràng từ trưa đến cuối buổi chiều. Trên bãi cát trắng trải dài, những người chơi chuẩn bị diều, kiểm tra dây, trao đổi nhanh với huấn luyện viên trước khi lao ra biển. Khi gió căng diều, người chơi lướt nhanh trên mặt nước và bay lên khỏi mặt sóng, thực hiện những cú nhào lộn đẹp mắt trong tiếng gió rít và sóng vỗ. Với nhiều người, cảm giác được "bay" giữa trời và biển, làm chủ gió và sóng, là trải nghiệm khó quên mà không phải nơi nào cũng mang lại được.



Theo đánh giá của người chơi, tốc độ gió lý tưởng để chơi lướt ván diều rơi vào khoảng 40km/h. Đây cũng chính là "đặc sản" của Mũi Né trong những tháng từ giữa tháng 12 năm trước đến hết tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau. Gió mạnh, ổn định, sóng biển cao vừa phải, cùng địa hình bãi biển thoải, không có đá ngầm hay rạn san hô nguy hiểm đã tạo nên điều kiện tự nhiên hiếm có. Chính điều này đã và đang đưa Mũi Né trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu thích môn thể thao biển đầy cảm giác mạnh này.



Anh Denis (du khách đến từ Nga) cho biết: Có một đội cũng khá đông từ Nga sang đây để chơi môn thể thao này. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 6 anh trở lại Mũi Né để chơi lướt ván diều. Sức hút của Mũi Né không chỉ đến từ điều kiện tự nhiên mà còn từ cộng đồng chơi lướt ván diều quốc tế đông đảo. Du khách từ Nga, Đức, Trung Quốc, Canada… xem nơi đây như "ngôi nhà mùa đông" để tránh cái lạnh và tận hưởng nắng ấm. Nhiều người đã lựa chọn quay lại nhiều lần.

Ông Dong Liang (Du khách Canada) chia sẻ: Lần đầu tiên khi đến Mũi Né ông nghĩ mình sẽ chỉ ở một tháng thôi nhưng rồi đã ở đến 4 tháng. Và mấy năm nay năm nào ông cũng quay lại và dành hẳn 4 tháng cho vùng đất này. "Ở Canada mùa này trời rất lạnh và còn mưa nữa. Trong khi Mũi Né lại ngập tràn nắng ấm, biển đẹp và sóng lớn. Mọi người chơi rất vui vẻ. Các bạn huấn luyện viên ở đây cũng rất giỏi", ông Dong Liang chia sẻ.



Không chỉ hấp dẫn những "ván thủ", không khí nhộn nhịp của mùa lướt ván diều cũng góp phần làm sống động bức tranh du lịch Mũi Né. sự hiện diện của hàng trăm cánh diều bay lượn, rực rỡ trên bầu trời xanh đã hấp dẫn du khách đến tham quan, chụp ảnh, thưởng thức cảnh biển đầy năng lượng.



Theo UBND phường Mũi Né, tận dụng lợi thế hiếm có, địa phương đã và đang từng bước xây dựng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng biển đặc trưng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới, đặc biệt là loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thể thao biển; hướng tới trở thành trung tâm du lịch thể thao biển của cả nước.



Được biết, Mũi Né đang trong mùa cao điểm đón khách quốc tế trú đông. Từ tháng 11/2025, địa phương ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi lượng khách quốc tế có dấu hiệu tăng trưởng về số lượng và đa dạng về thị trường. Khách đến Mũi Né chủ yếu là: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Anh, Hoa Kỳ…/.