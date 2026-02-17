Mùa Xuân trên công trường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi

Công nhân Ban Trường Sơn Nam vẫn miệt mài làm việc trong ngày Tết. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Giữa cái nắng Tết chói chang, công trường cầu Sông Đốc 2 thuộc dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi vẫn rộn ràng nhịp thi công, không khí lao động luôn khẩn trương. Mồ hôi thấm đẫm áo, anh em công nhân vẫn bền bỉ bám trụ, quyết tâm làm việc xuyên Tết.



Công nhân Phạm Minh Thế - Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết: "Tuy mới vào công ty chưa lâu nhưng mình cảm nhận được không khí khẩn trương của anh em làm việc trên công trường. Tết này mình không về, ở lại cùng anh em tập trung thi công đẩy nhanh các hạng mục để kịp tiến độ".



" Những ngày cận Tết, nhìn mọi người tất bật sắm sửa, chúng tôi cũng không khỏi nhớ nhà. Nhưng khi nhận nhiệm vụ thi công xuyên Tết từ chỉ huy, anh em công nhân đều sẵn sàng, không một lời than phiền. Với tinh thần người lính Trường Sơn, dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình, quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình." - Anh Phạm Minh Thế chia sẻ.



Hạng mục công trình Cầu Sông Đốc 2 có chiều dài hơn 1km, nằm trên tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (đoạn Cà Mau – Cái Nước) đây là một trong hai cây cầu có chiều dài lớn nhất trên toàn tuyến. Hiện tại hàng chục trang thiết bị máy móc cùng với các kỹ sư, công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, thi công móng, bệ đúc dầm,…. Khối lượng của hạng mục ước đạt trên 20%.



Dưới cái nắng Tết gay gắt miền Tây, kỹ sư Nguyễn Văn Đạt - Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho hay, mục tiêu của Ban Trường Sơn Nam và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã được xác định rõ ngay từ đầu thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ của dự án, cho nên anh em công nhân cùng đội ngũ kỹ sư đã cố gắng hết mình để thi công làm sao cho tiến độ vượt hơn so với yêu cầu kế hoạch đề ra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thi công xuyên Tết nhưng cũng không thiếu đi hương vị ngày xuân. Để động viên anh em, Ban chỉ huy đã tổ chức những hoạt động thiết thực, ấm áp.



Kỹ sư Nguyễn Văn Đạt chia sẻ: "Sau mỗi buổi làm việc vất vả ngày Tết, chúng tôi tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ ngay tại công trường. Anh em cùng ngồi lại, chia vui tạo nên nguồn động lực rất lớn, giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm thấy thi công xuyên Tết trên công trường vẫn đầy đủ, ấm áp".



Dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có chiều dài 81km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km/h, chia làm 2 dự án gồm: Dự án Cà Mau – Cái Nước (42km) và Dự án Cái Nước – Đất Mũi (39km). Ban Trường Sơn Nam là đơn vị thi công dự án thành phần Cà Mau – Cái Nước với tổng chiều dài 42km.