Tin tức
Mùa Xuân trên công trường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi
Giữa cái nắng Tết chói chang, công trường cầu Sông Đốc 2 thuộc dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi vẫn rộn ràng nhịp thi công, không khí lao động luôn khẩn trương. Mồ hôi thấm đẫm áo, anh em công nhân vẫn bền bỉ bám trụ, quyết tâm làm việc xuyên Tết.
Công nhân Phạm Minh Thế - Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết: "Tuy mới vào công ty chưa lâu nhưng mình cảm nhận được không khí khẩn trương của anh em làm việc trên công trường. Tết này mình không về, ở lại cùng anh em tập trung thi công đẩy nhanh các hạng mục để kịp tiến độ".
" Những ngày cận Tết, nhìn mọi người tất bật sắm sửa, chúng tôi cũng không khỏi nhớ nhà. Nhưng khi nhận nhiệm vụ thi công xuyên Tết từ chỉ huy, anh em công nhân đều sẵn sàng, không một lời than phiền. Với tinh thần người lính Trường Sơn, dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình, quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình." - Anh Phạm Minh Thế chia sẻ.
Hạng mục công trình Cầu Sông Đốc 2 có chiều dài hơn 1km, nằm trên tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (đoạn Cà Mau – Cái Nước) đây là một trong hai cây cầu có chiều dài lớn nhất trên toàn tuyến. Hiện tại hàng chục trang thiết bị máy móc cùng với các kỹ sư, công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, thi công móng, bệ đúc dầm,…. Khối lượng của hạng mục ước đạt trên 20%.
Dưới cái nắng Tết gay gắt miền Tây, kỹ sư Nguyễn Văn Đạt - Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho hay, mục tiêu của Ban Trường Sơn Nam và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã được xác định rõ ngay từ đầu thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ của dự án, cho nên anh em công nhân cùng đội ngũ kỹ sư đã cố gắng hết mình để thi công làm sao cho tiến độ vượt hơn so với yêu cầu kế hoạch đề ra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thi công xuyên Tết nhưng cũng không thiếu đi hương vị ngày xuân. Để động viên anh em, Ban chỉ huy đã tổ chức những hoạt động thiết thực, ấm áp.
Kỹ sư Nguyễn Văn Đạt chia sẻ: "Sau mỗi buổi làm việc vất vả ngày Tết, chúng tôi tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ ngay tại công trường. Anh em cùng ngồi lại, chia vui tạo nên nguồn động lực rất lớn, giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm thấy thi công xuyên Tết trên công trường vẫn đầy đủ, ấm áp".
Dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có chiều dài 81km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km/h, chia làm 2 dự án gồm: Dự án Cà Mau – Cái Nước (42km) và Dự án Cái Nước – Đất Mũi (39km). Ban Trường Sơn Nam là đơn vị thi công dự án thành phần Cà Mau – Cái Nước với tổng chiều dài 42km.
Những ngày Tết trên công trường không khí lao động không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại còn khẩn trương, hối hả hơn bao giờ hết. Đây là công trình trọng điểm được thi công theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu sớm thông tuyến để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung.
Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam Trung tá Phan Ngọc Dũng cho biết, quán triệt tinh thần quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn). Ngay từ trước Tết Nguyên đán, Ban Trường Sơn Nam đã chỉ đạo các đơn vị thi công huy động trang thiết bị máy móc, công nhân, vật liệu để thi công xuyên Tết và đảm bảo chất lượng hiệu quả của công trình. Hiện các đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ lực lượng, thi công liên tục "3 ca, 4 kíp" xuyên đêm, xuyên Tết trên toàn dự án.
Trung tá Phan Ngọc Dũng cũng cho biết, trong thời gian thi công, đơn vị không chỉ đạo từ xa mà luôn bám sát hiện trường, cùng ăn, cùng làm với công nhân trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, động viên công nhân, kỹ sư xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của dự án để nâng cao vai trò trách nhiệm, đảm bảo việc thi công để đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra.
Cũng theo Trung tá Phan Ngọc Dũng, hiện nay dự án đoạn Cà Mau – Cái Nước đơn vị huy động hơn 200 kỹ sư, nhân công và gần 100 máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công xuyên Tết. Các hạng mục đang tập trung thực hiện như: Đường công vụ, đào bốc hữu cơ, bãi phụ trợ… về phần cầu đang tập trung thực hiện hạng mục cọc khoan nhồi, bệ đúc dầm và có những cầu đang triển khai thi công phần móng.
Đơn vị sẽ tiếp tục huy động trang thiết bị, kỹ sư, công nhân phù hợp theo từng hạng mục công trình của dự án. Tiếp tục tăng ca kíp, thi công "xuyên ngày xuyên đêm và xuyên lễ, tết" nhằm đảm bảo tiến độ dự án đạt theo kế hoạch.
Giữa mùa Xuân đang lan tỏa khắp nẻo đường đất nước, nhịp hối hả trên công trường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi thể hiện ý chí của lòng "quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng" của những người lính thợ xây Binh đoàn 12. Dẫu ăn Tết xa quê nhưng vẫn ấm áp giữa tình đồng đội, những công nhân kỹ sư thi công trên công trường vẫn vững tin đưa dự án về đích đúng hẹn, mở ra cánh cửa giao thương và vận hội mới cho vùng cực Nam Tổ quốc và Đồng bằng sông Cửu Long./.