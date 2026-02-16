Mùa Xuân trên công trường Cảng hàng không Phù Cát

Trong không khí se lạnh, hàng trăm thiết bị máy đào, máy ủi, xe lu vẫn di chuyển bền bỉ, tiếng máy rền vang không dứt cả một góc trời. Ông Cao Thế Tuấn, Chỉ huy trưởng Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC cho biết: Những ngày trước, trên công trường có khoảng 500 đầu thiết bị được huy động, chia thành nhiều mũi thi công. Nhà thầu ACC, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn mỗi đơn vị bố trí 3 đến 4 mũi để triển khai thi công. Trong dịp tết này, các nhà thầu tiếp tục duy trì thi công ở chế độ tối thiểu nhưng liên tục.

Cũng theo ông Tuấn, Dự án thi công khoảng 5,0 triệu m³ đất, đến nay đã thực hiện khoảng 35% khối lượng. Riêng nền đường cất hạ cánh dài 3.048m, phần hoàn thiện đạt khoảng 1.200m.

Vừa lau vội giọt mồ hôi còn vương trên má, anh Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi, quê Đà Nẵng), kỹ thuật hiện trường của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC nhanh nhảu nói: “Đây là lần đầu tôi đón Tết trên công trường. Cũng có chút buồn vì xa vợ con, nhưng tôi tự hào vì đã đang góp sức cho một công trình trọng điểm của tỉnh”.



Cũng giống anh Lợi, hàng trăm kỹ sư, công nhân của liên danh nhà thầu vẫn bám trụ thực hiện các mũi thi công, phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ.

Để các kỹ sư, công nhân yên tâm đón Tết trên công trường, các đơn vị đều có chính sách tăng lương từ 3 – 4 lần, chính sách thưởng tiền nhân dịp Tết; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ, bày mâm cỗ,…cho anh em vào dịp đêm giao thừa hoặc vào lúc tan ca, nhàn rổi.



Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đăng Quý, phụ trách thi công hạ tầng kỹ thuật của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tâm sự: “Tết của những người lính làm xây dựng xa gia đình đã không còn là điều xa lạ, cũng có buồn nhưng tâm thế luôn sẵn sàng chiến đấu. Những cuộc gọi về cho gia đình chính là động lực vững chắc để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.



Giai đoạn trước và sau Tết, đơn vị tập trung lực lượng con người và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại khối lượng công việc đạt gần 30%.



“Hiện đơn vị bố trí khoảng 150 nhân lực chính, tổ chức 3 ca, 3 mũi thi công gồm đường cất hạ cánh, dải san gạt hai bên và các vị trí đường lăn với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra”, trung tá Nguyễn Đăng Quý cho hay.

Được biết, dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6/2026, tổ chức bay hiệu chuẩn trong tháng 7/2026.



Chủ đầu tư đã phát động phong trào thi đua “150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch”, đồng thời yêu cầu các nhà thầu ký cam kết, lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục với lộ trình cụ thể.



Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành nền đất đường cất hạ cánh trong quý I/2026, phần ngoài phạm vi trước 30/5/2026; tiếp đó là móng cấp phối đá dăm trong tháng 4–5; hoàn thiện mặt bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn và lắp đặt đồng bộ hệ thống đèn hiệu, thiết bị ILS trước 30/6/2026; tháng 7 sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn.



Ông Phan Văn Huy, đại diện tư vấn giám sát Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (Bộ Xây dựng) cho biết, các nhà thầu đang duy trì thi công từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm, ưu tiên tập trung tối đa cho phạm vi đường cất hạ cánh.



Theo ông Huy, dù yêu cầu tiến độ rất gấp rút nhưng việc quản lý chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. “Chúng tôi không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ. Với vai trò tư vấn giám sát, Viện rất vinh dự được tham gia một công trình trọng điểm của tỉnh và luôn đồng hành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao.”



Trong khi đó, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) ông Lưu Nhất Phong, cho biết: Ban đã yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp xuyên lễ Tết, ưu tiên hoàn thành nền đường trong phạm vi đường cất hạ cánh để sớm triển khai kết cấu bên trên. Đến nay, hạng mục đắp đất nền K95 đường cất hạ cánh đã thực hiện được 1,2/3,048km, với khối lượng khoảng 2 triệu m³, giá trị thực hiện đạt khoảng 400 tỷ đồng.



Dự án đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, chiều dài 3.048m, rộng 45m, đảm bảo khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương. Dự án gồm 1 gói thầu do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC– Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO thi công. Dự án đường cất hạ cánh số 2, cảng hàng không Phù Cát được thi công với yêu cầu rất nghiêm về đảm bảo an ninh, an toàn đồng thời không làm gián đoạn cho hoạt động bay dân sự và quân sự./.