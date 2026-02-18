Mùa Xuân theo chân người lính gác biên

Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thực hiện nhiệm vụ kiểm soát khu vực cửa khẩu, bám tuyến, bám địa bàn trong những ngày đầu Xuân mới. Ảnh: Minh Phú – TTVXN

Những ngày cận Tết, lưu lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát tăng cao. Hoạt động xuất nhập cảnh, trao đổi hàng hóa diễn ra nhộn nhịp hơn. Trong dòng chảy ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát xác định rõ yêu cầu “vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ.

Hạ sĩ Võ Thành Nam, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát chia sẻ tâm tư khi đón Tết xa nhà, khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Minh Phú – TTVXN

Hạ sĩ Võ Thành Nam, chiến sĩ trẻ đón cái Tết đầu tiên xa nhà, chia sẻ: “Tết là dịp ai cũng mong được trở về. Tôi cũng nhớ không khí quây quần bên gia đình, nhớ bữa cơm chiều 30 Tết có đầy đủ cha mẹ, anh chị em. Nhưng khi đứng gác nơi cột mốc, tôi hiểu mình đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chính điều đó giúp tôi vững vàng hơn”.

Với Hạ sĩ Võ Thành Nam và nhiều chiến sĩ trẻ, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà còn là phép thử về bản lĩnh. Khi tiếng pháo hoa đón giao thừa vang lên trên khắp mọi miền đất nước, họ trong tư thế sẵn sàng, tuần tra dọc tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Còn tại các chốt – trạm biên phòng trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực phụ trách trong những ngày Tết.

Thiếu tá Phạm Anh Huy, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính - Chốt Biên phòng Cầu Ván (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát) thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, đơn vị siết chặt công tác trực, tuần tra, kiểm soát, vừa quan tâm chăm lo để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, ấm áp ngay tại đơn vị.

Đại úy Lê Anh Dũng, Trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, nhấn mạnh tinh thần “bám trạm xuyên Tết”: Dù là thời khắc đầu năm mới, đơn vị vẫn duy trì 100% quân số trực. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm của mình. Bám trạm ngày Xuân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là danh dự của người lính biên phòng.

Ở mỗi đơn vị, không khí Xuân là những cành mai được anh em tự tay trang trí, mâm cơm tất niên giản dị nhưng ấm cúng. Sau giờ trực, các chiến sĩ quây quần hát cho nhau nghe, gửi lời chúc Tết qua điện thoại về gia đình. Khoảnh khắc ấy, đồn biên phòng trở thành mái nhà chung, nơi tình đồng đội bù đắp phần nào nỗi nhớ quê.

Trung tá Vũ Xuân Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết. Ảnh: Minh Phú – TTVXN

Trung tá Vũ Xuân Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát chia sẻ, dịp Tết, lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh tăng, nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép có thể gia tăng... Đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để bị động, bất ngờ. Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương trong những ngày Tết càng phải được siết chặt, nâng cao cảnh giác. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chăm sóc hoa, chỉnh trang khuôn viên đơn vị đón Xuân, tạo không khí ấm áp, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực Tết nơi tuyến đầu. Ảnh: Minh Phú - TTVXN



Cách khu dân cư hàng chục ki-lô-mét, giữa những cánh rừng biên giới phía Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam vẫn bền bỉ bám chốt, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc trong những ngày đầu Xuân.

Thiếu tá Cát Văn Thái, Phó Đồn trưởng cho biết, thời điểm trước Tết, lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu dao động từ 200–300 tấn/ngày, cao điểm tăng lên 700–800 tấn/ngày. Lượng người nhập cảnh cũng gia tăng so với ngày thường, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác kiểm soát, quản lý địa bàn. Đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tiếp nhận, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát trang trí phòng truyền thống, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 nơi tuyến đầu biên giới. Ảnh: Minh Phú – TTVXN

Giữa nhịp độ công việc tăng cao, công tác chăm lo Tết cho bộ đội vẫn được đơn vị quan tâm chu đáo. Ban Chỉ huy trích quỹ tăng gia sản xuất, bổ sung thực phẩm, bảo đảm đầy đủ chế độ, để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, ấm áp nơi tuyến đầu biên giới.

Hạ sĩ Huỳnh Thanh Phương đón Tết thứ hai tại đơn vị. Với người lính trẻ, giao thừa nơi tuyến đầu không còn là khoảnh khắc chạnh lòng, mà là thời điểm nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ được giao, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Hạ sĩ Huỳnh Thanh Phương nói, trong ca trực đêm giao thừa, anh càng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Sự bình yên của nhân dân chính là món quà Xuân ý nghĩa nhất đối với người lính. Với anh, nỗi nhớ gia đình không còn là cảm xúc riêng tư, mà trở thành động lực để rèn ý chí, giữ chắc tay súng. Sự tin tưởng, hậu phương vững vàng từ gia đình là điểm tựa để người chiến sĩ trẻ thêm bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát chăm sóc cây mai, chỉnh trang khuôn viên đơn vị, tạo không gian Xuân động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực Tết. Ảnh: Minh Phú – TTVXN

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ được gắn chặt với giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị. Trung tá Trần Ngọc Dương, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ nêu rõ, các bộ, chiến sĩ xác định rõ: đồn là nhà, biên giới là quê hương. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt tập thể để anh em đón Tết đầm ấm. Điều người lính trăn trở nhất trong dịp Tết không phải là thiếu thốn vật chất, mà là khoảng cách với gia đình. “Nhiều đồng chí có con nhỏ, cha mẹ già. Khi nghe giọng người thân qua điện thoại trong đêm giao thừa, ai cũng xúc động. Nhưng chính tình cảm ấy lại tiếp thêm nghị lực để họ đứng vững nơi tuyến đầu”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam chăm sóc vườn tăng gia sản xuất, chủ động bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ cán bộ, chiến sĩ trực Tết nơi tuyến đầu biên giới. Ảnh: Minh Phú – TTVXN

Những phần quà Tết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương gửi tới đơn vị là sự sẻ chia, là lời nhắn nhủ rằng phía sau người lính luôn có hậu phương vững chắc. Mùa Xuân ở biên giới không rực rỡ pháo hoa mà có trong tiếng gió thổi dọc đường biên, trong bước chân tuần tra giữa rừng đêm và trong ánh mắt kiên định của người lính. Xuân theo chân người lính là hành trình của trách nhiệm, niềm tin để mỗi gia đình Việt Nam được đón Tết trong trọn vẹn yêu thương./.