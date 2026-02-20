Mùa Xuân mới trên vùng chiến khu cách mạng

Du khách thăm di tích Ban kiểm tra Khu ủy Khu V, thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - căn cứ Nước Oa. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN Du khách thăm quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Căn cứ Nước Oa. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN Đổi thay trên chiến khu xưa

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhóm phóng viên TTXVN theo chân chị Hồ Thị Xinh, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Tân, người có nhiều năm trực tiếp quản lý Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa, ngược dòng thời gian để trở về thời kỳ kháng chiến... Từ Quốc lộ 40B rẽ vào con đường nhựa đi UBND xã Trà Tân, hàng loạt di tích được treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cùng hoa lá mùa Xuân rực rỡ, mời gọi du khách ghé thăm.

Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1992, là quần thể gồm 11 khu di tích, khu lưu niệm, bia tưởng niệm… Trong đó, nổi bật là Khu di tích Khu ủy Khu V, tái hiện lại cuộc sống của đồng chí Võ Chí Công (nguyên Bí thư Khu ủy Khu V) cùng các đồng chí, đồng đội trong những ngôi nhà gỗ mái lá, ẩn khuất nơi núi rừng. Gần đó là Khu di tích Căn cứ Bộ Tư lệnh Quân khu V, gồm nhà làm việc của các đồng chí: Đại tướng Chu Huy Mân (nguyên Tư lệnh Quân khu V), Trung tướng Võ Thứ (nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V), nhà trưng bày, nhà làm việc, hệ thống hầm trú ẩn… Ngoài ra, tại quần thể di tích này còn có Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu V; Khu di tích An ninh Khu V; Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu V…

Giới thiệu về tầm quan trọng của Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa, chị Hồ Thị Xinh cho biết: Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dãy Trường Sơn hùng vĩ đã che chở an toàn cho cách mạng, Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu V đã lựa chọn nhiều địa điểm để đóng quân trong những giai đoạn khác nhau. Trong đó, căn cứ Nước Oa ở xã Trà Tân là một vùng rừng núi rậm rạp, có sông phía trước, thuận lợi cho việc tiến thoái, xuất quân, rút quân và di chuyển; có sẵn nguồn lương thực, thuốc men tại chỗ, hội tụ đủ các yếu tố “bất ngờ, táo bạo và bí mật, an toàn tuyệt đối”. Tại đây, lãnh đạo Khu V chỉ đạo Tiểu đoàn 409 cùng quân dân địa phương đạp tan cứ điểm đồn xã Đốc của địch, giải phóng huyện Trà My vào ngày 28/3/1971; góp phần giúp cách mạng miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973…

Hiện nay, Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa đang được đầu tư tôn tạo, xây dựng bài bản để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước đến các thế hệ sau này. Các di tích, tư liệu, hiện vật giúp thế hệ ngày nay kết nối, hình dung về những mất mát, hy sinh nhưng cũng rạng ngời ý chí chiến đấu, kiên cường, nỗ lực của thế hệ ông, cha trong kháng chiến. Giai đoạn 2015 – 2025, Khu di tích đón tiếp khoảng 4.500 – 5.000 lượt khách/năm (chủ yếu là cán bộ lão thành cách mạng, các cơ quan, ban ngành học sinh, sinh viên…) đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử.

Phát triển du lịch “về nguồn”

Theo Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Tân Hồ Thị Xinh, trong thời gian tới, tại quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Căn cứ Nước Oa sẽ dần dần hình thành các sản phẩm du lịch để phục vụ các đoàn khách tham quan. Trong đó khai thác các giá trị lịch sử của Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu V trước đây, gắn với các hoạt động về nguồn, tham quan, tìm hiểu lịch sử và các hoạt động phụ trợ. Đồng thời, xã sẽ bố trí các khu vực bán sản phẩm lưu niệm, vừa quảng bá cho địa phương, bán các sản phẩm đặc trưng và tạo nguồn thu nhập cho người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, xã sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm, về nguồn, kết hợp giảng dạy cho học sinh để nâng cao kiến thức lịch sử…

Sinh sống và bán tạp hóa trên tuyến đường vào Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Căn cứ Nước Oa, gia đình chị Hồ Thị Sen (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện phát triển du lịch ở địa phương.

“Hiện nay gia đình chỉ buôn bán nhỏ, bán rau, thịt, cá cho người dân trong vùng. Nhưng nếu xã có định hướng phát triển du lịch bài bản, quy hoạch đường sá thuận tiện, vợ chồng tôi sẽ đầu tư sửa chữa nhà cửa, làm mô hình homestay kết hợp buôn bán nông sản địa phương cho du khách” – chị Hồ Thị Sen chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao cho UBND xã xây dựng Đề án để phát huy, bảo tồn giá trị Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Căn cứ Nước Oa, kết hợp với các bản sắc truyền thống của địa phương để hình thành và phát triển du lịch cộng đồng. Đề án này sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua vào quý I/2026, quyết tâm thực hiện từ tháng 6/2026 đến 2030.

Mục tiêu là thu hút khách du lịch đến với khu di tích lịch sử, tăng cường, quảng bá giới thiệu tiềm năng của địa phương, thu hút du khách trong nước và quốc tế; qua đó góp phần tăng thêm thu nhập của người dân từ du lịch. Trước mắt, trong giai đoạn 2026 – 2028, xã Trà Tân đặt mục tiêu đón tiếp hơn 5.000 lượt khách/năm; hình thành 1 đến 2 cơ sở lưu trú; kết nối 1 đến 2 tour du lịch; quy hoạch, nâng cấp cải tạo cảnh quan Khu di tích lịch sử; tạo việc làm cho 100 - 150 lao động địa phương…

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Trà Tân rà soát lại việc triển khai đề án du lịch trước đây để xây dựng đề án phù hợp với tình hình hiện nay.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho rằng, cần đẩy mạnh kết hợp giá trị di tích lịch sử với giá trị văn hóa bản địa, truyền thống tốt đẹp của người dân địa phương, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, Cơ Tu… để phát triển du lịch cộng đồng. Xã Trà Tân cũng xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch với các xã lân cận, hình thành tuyến du lịch miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, kết hợp giới thiệu sản vật Quế Trà My, Sâm Ngọc Linh, Trầm Tiên Phước… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trà Tân quyết tâm giữ gìn truyền thống cách mạng và phát triển thương hiệu du lịch vùng đất “cao sơn, ngọc quế”./.