Mùa xuân ấm áp từ những vòng tay “Mẹ đỡ đầu”

Từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ xã 2 con của chị Hoàng Thị An (sinh năm 1994, trú tại thôn Hoàng Cả, xã Ân Thi) được hỗ trợ kinh phí 6 triệu đồng/năm. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Không chỉ là những phần quà xuân được trao tận tay, đó còn là sự chở che, sẻ chia đầy trách nhiệm của cộng đồng dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những vòng tay nhân ái ấy, niềm tin và hy vọng được thắp lên, giúp các em thêm vững vàng.

Điểm tựa yêu thương từ những vòng tay nhân ái

Năm 2025, biến cố bất ngờ ập đến với gia đình chị Hoàng Thị An (sinh năm 1994, trú tại thôn Hoàng Cả, xã Ân Thi, Hưng Yên). Chồng chị không may bị đuối nước qua đời, để lại chị một mình gánh gồng mẹ già yếu và hai con thơ mới 8 tuổi và 5 tuổi. Mất đi trụ cột gia đình, cuộc sống vốn khó khăn của chị An càng thêm chật vật khi con trai lớn của chị mắc chứng tăng động, giảm chú ý khiến việc học tập gặp nhiều trở ngại, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi. Áp lực mưu sinh, nỗi lo “cơm áo gạo tiền” cùng gánh nặng tinh thần khiến người mẹ trẻ nhiều lúc tưởng chừng không thể gượng dậy.

Thấu hiểu với hoàn cảnh của chị An, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Thi đã kịp thời kết nối, sẻ chia để hai con của chị An được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” với mức kinh phí 6 triệu đồng/năm. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng với gia đình chị là nguồn động viên vô cùng quý giá. Xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của chương trình, chị An chia sẻ: “Có thêm sự hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tôi vơi bớt phần nào gánh nặng. Các con được tiếp tục đến trường, có điều kiện học tập tốt hơn, tôi cũng có thêm niềm tin để cố gắng vượt qua khó khăn”.

Những ngày giáp Tết, khi không khí xuân đang đến rất gần, những phần quà Tết cùng kinh phí đỡ đầu được trao tận tay đã giúp nhiều em nhỏ có thêm niềm vui, thêm điều kiện đón một cái Tết đủ đầy hơn. Là một trong những trẻ em được nhận hỗ trợ từ chương trình, em Hoàng Thị Hải Linh (học sinh lớp 6 Trường Trung họ Cơ sở Phạm Huy Thông, xã Ân Thi) chia sẻ, bố em không may mất sớm, gia đình có 5 chị em, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhờ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, em có thêm điều kiện mua sách vở, trang trải chi phí học tập và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, khi được các cô, các mẹ đến thăm hỏi, tặng quà, em cảm thấy rất ấm áp và có thêm động lực để cố gắng học tập.

Bà Nguyễn Thị Nhiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Thi cho biết, thực hiện chương trình phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên, thời gian qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại địa phương đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của nhiều mạnh thường quân, cá nhân, doanh nghiệp chung tay góp sức. Đến nay, toàn xã có 48 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ với mức kinh phí 500.000 đồng mỗi tháng. Không chỉ trao kinh phí hỗ trợ, sự quan tâm, thăm hỏi, động viên thường xuyên của cán bộ Hội và các nhà tài trợ, cá nhân, doanh nghiệp đã giúp các em nhỏ cảm nhận được hơi ấm của tình thương, xoa dịu phần nào nỗi mất mát quá lớn.

Mùa xuân lan tỏa từ trách nhiệm cộng đồng

Cùng với nhiều hoàn cảnh khác, mẹ con chị Nguyễn Thị Là (thôn Bái, xã Diên Hà) luôn cảm nhận rõ sự đồng hành đầy yêu thương và trách nhiệm từ Viettel Hưng Yên- đơn vị nhận đỡ đầu cho con gái chị Là là cháu Vũ Thị Hải Biển (học sinh trường Trung học Phổ thông Đông Hưng Hà).

Những ngày cuối năm, đoàn cán bộ Viettel Hưng Yên đến thăm gia đình chị Là. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, những phần quà Tết được trao tận tay, lời chúc năm mới chan chứa nghĩa tình đã mang lại không khí sum vầy, gần gũi như những người thân trong gia đình. Chị Là cho biết, bên cạnh trao quà, thăm hỏi vào mỗi dịp Tết, đầu năm học mới, đơn vị còn lập nhóm Zalo để thường xuyên nắm bắt tình hình học tập, sức khỏe của mẹ con chị, kịp thời động viên, sẻ chia khi gia đình gặp khó khăn. Bởi vậy, với mẹ con chị, “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa tinh thần bền chặt, đầy yêu thương.

Chị Đinh Thị Bích Ngọc, Trợ lý chính trị Viettel Hưng Yên cho biết, sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hiện nay Viettel Hưng Yên đang nhận đỡ đầu 7 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn và Diên Hà với kinh phí 6 triệu đồng/năm/trẻ. Đây là sự tiếp nối tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong đồng hành cùng địa phương chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Được phát động từ năm 2021, “Mẹ đỡ đầu” đã vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình hỗ trợ, trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa tổ chức Hội, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo bà Vũ Hồng Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, hưởng ứng Chương trình do Trung ương Hội phát động, ngay sau khi triển khai, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát, lập danh sách trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ. Cùng với đó, Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp chung tay nhận đỡ đầu các em nhỏ bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực và bền vững. Mức hỗ trợ được duy trì đều đặn, lâu dài, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, sinh hoạt.

Giai đoạn 2021 – 2025, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã kết nối, nhận đỡ đầu trên 2.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng cho mỗi cháu. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn quan tâm, sẻ chia về tinh thần, động viên, đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày, qua đó giúp các em có thêm điểm tựa yêu thương, tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy, nhiều em được đỡ đầu đã có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập, rèn luyện đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình và địa phương. Đó chính là thành quả quý giá, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang lại.

Phát huy hiệu quả của chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục xác định chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động trọng tâm, lâu dài, gắn với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để ngày càng có nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chở che, nâng đỡ.

Trong sắc xuân lan tỏa khắp làng quê Hưng Yên, những bước chân lặng lẽ của các cá nhân, tổ chức trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang theo yêu thương đến với trẻ em khó khăn, qua đó góp phần xây dựng xã hội nhân ái với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi phần quà trao tay, mỗi lời động viên chân thành chính là "hạt mầm" của hy vọng, để từ đó những mùa xuân sau thêm ấm áp trong hành trình lớn lên của các em./.