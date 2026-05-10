Mùa vàng thắm tình quân dân

Giữa sắc vàng óng ả của "mùa no ấm", màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị hiện diện trên từng thửa ruộng, bản làng, sát cánh cùng nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện Kế hoạch “Thứ 7 về bản”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt huy động lực lượng xuống địa bàn giúp nhân dân thu hoạch lúa, chỉnh trang môi trường và hỗ trợ nhiều hoạt động an sinh xã hội. Trên cánh đồng Rục Làn, xã Kim Phú, từ ngày 8-10/5 nhộn nhịp hơn thường lệ khi 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng bà con đồng bào Rục tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về sân phơi. Dưới cái nắng đầu hè gay gắt, tiếng nói cười vẫn vang lên rộn rã giữa đồng ruộng.

Ở tuyến biên giới biển, sắc áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân cũng hòa vào mùa vàng trên những cánh đồng thôn 7, xã Nam Cửa Việt. Dưới cái nắng bỏng rát của miền Trung, những người lính “quân hàm xanh” vẫn miệt mài gặt lúa, khuân vác, vận chuyển nông sản cùng bà con. Những ngày nghỉ cuối tuần vì thế trở thành những ngày lao động nghĩa tình. Trên đồng ruộng, khoảng cách giữa quân với dân dường như không còn. Những chai nước mát, lời hỏi han chân tình của người dân trở thành nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với địa bàn, với nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP tỉnh Quảng Trị) luân phiên về các thôn, bản hỗ trợ đồng bào Bru - Vân Kiều thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Nam Cửa Việt cho hay: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới biên mà còn luôn đồng hành sát cánh cùng địa phương, nhân dân trong các hoạt động dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới... Vào mỗi vụ thu hoạch, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã giúp đỡ người dân giảm bớt khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến bộ thu hoạch và hạn chế thiệt hại mùa màng trước diễn biến thất thường của thời tiết. Điều đáng quý là cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã luôn gần dân, hiểu dân và sẵn sàng có mặt khi bà con cần. Từ những việc làm cụ thể như giúp dân thu hoạch lúa, vệ sinh môi trường đến hỗ trợ an sinh xã hội đã góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết quân dân bền chặt nơi biên giới, tạo nền tảng vững chắc để địa phương giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Cùng với việc giúp dân thu hoạch mùa vụ, nhiều đồn Biên phòng khác triển khai đồng bộ các hoạt động hướng về cơ sở. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Roòng, Đồn Biên phòng Ba Nang và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh… đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cộng đồng, phát quang đường làng, ngõ xóm.

Các đơn vị còn kết nối với những tổ chức, cá nhân thiện nguyện để trao tặng mô hình sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó bằng nhiều phần quà thiết thực. Những việc làm tuy bình dị đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Biên phòng trong lòng nhân dân. Đó không chỉ là lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn là chỗ dựa tin cậy của đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thực tế cho thấy, mô hình “Thứ 7 về bản” thời gian qua đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng Biên phòng với nhân dân các địa bàn biên giới Quảng Trị. Thông qua những hoạt động thiết thực như giúp dân lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội..., cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, cải thiện đời sống dân sinh mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Giữa mùa vàng no ấm của miền biên viễn, hình ảnh những người lính “quân hàm xanh” cùng bà con thu hoạch từng thửa lúa chín đã trở thành nét đẹp bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Đó là màu xanh của trách nhiệm, của tình người và của sự gắn bó bền chặt giữa quân với dân nơi tuyến đầu Tổ quốc./.