Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung - Tây Nguyên

Một tuyến đường giao thông ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn ngập sâu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng với đó, mưa lũ làm 946 nhà bị hư hỏng, tăng 1 nhà so với chiều 21/11; có 28.460 nhà ngập, số liệu không thay đổi so với chiều 21/11; có 79.908 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 64.594 ha so với chiều 21/11 và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, tăng 97.955 ha so với chiều 21/11; có hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 3,1 triệu con so với chiều 21/11; có 1.157 ha thủy sản thiệt hại, tăng 1.000 ha so với chiều 21/11...

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 10 vị trí so với chiều 21/11 và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.... Ngày 22/11, ngành đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.