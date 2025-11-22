Tin tức
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung - Tây Nguyên
Cùng với đó, mưa lũ làm 946 nhà bị hư hỏng, tăng 1 nhà so với chiều 21/11; có 28.460 nhà ngập, số liệu không thay đổi so với chiều 21/11; có 79.908 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 64.594 ha so với chiều 21/11 và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, tăng 97.955 ha so với chiều 21/11; có hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 3,1 triệu con so với chiều 21/11; có 1.157 ha thủy sản thiệt hại, tăng 1.000 ha so với chiều 21/11...
Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 10 vị trí so với chiều 21/11 và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.... Ngày 22/11, ngành đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.
Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.
Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 99-TB/TW, ngày 21/11 của Bộ Chính trị chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương là Khánh Hòa 200 tỷ, Lâm Đồng 200 tỷ, Gia Lai 150 tỷ và Đắk Lắk 150 tỷ đồng.