Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản tính đến sáng 11/9, cả hệ thống chính trị chung tay khắc phục

Nước sông Hồng lên cao khiến một số khu vực của thành phố Hưng Yên bị ngập. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Câu lạc bộ Xuồng hơi cứu hộ thanh niên Hà Nội hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Người dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên di chuyển đàn lợn đến nơi an toàn khi nước sông Hồng dâng cao. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 đưa lương thực, thực phẩm đến từng ngõ nhỏ phường Quang Vinh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 hỗ trợ đưa người dân ra khỏi những vùng đang bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nước lũ về trên Sông Bùi lên cao trong ngày 10/9. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 3 tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Chiều 10/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Nhiều cơ quan, tổ chức cũng phát động đợt hỗ trợ, ủng hộ. Tại Lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 407 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và số tiền đang tiếp tục tăng lên.

Trước đó, ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.

Chỉ trong 5 ngày kể từ khi bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 công điện, trong đó luôn nhắc nhở tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Trong công điện mới nhất, số 92/CĐ-TTg ngày 10/9, Thủ tướng nhắc nhở Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết; tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích (trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn); cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ tại các khu vực còn bị cô lập; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở. Tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Lãnh đạo Chính phủ đã nhanh chóng quyết định xuất cấp 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3, trích nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau bão lũ.

Hiện nay, các bộ ngành, địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục lại các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân...