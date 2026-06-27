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Mưa lớn khiến nước sông Bằng Giang dâng nhanh, Cao Bằng khẩn cấp ứng phó
Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão lụt, triển khai các lực lượng ứng trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho dân; đồng thời tổ chức truyên truyền đề nghị người dân nâng cao cảnh giác. Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ngập lụt, nước lũ chia cắt, cứu người mắc kẹt trong vùng nguy hiểm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng như xuồng cứu hộ, áo phao, phao cứu sinh, dây cứu nạn, máy bơm nước, máy phát điện, thiết bị chiếu sáng, phương tiện thông tin liên lạc.
Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Công Thương Cao Bằng đã cử đoàn công tác kiểm tra việc vận hành hệ thống thông tin, cảnh báo xả lũ tại các nhà máy thủy điện Hồng Nam, Bình Long và Bạch Đằng. Tại các điểm kiểm tra, đoàn yêu cầu các nhà máy tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa, thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong tình huống khẩn.
Rút kinh nghiệm từ 2 trận lũ lịch sử năm 2025, năm nay ý thức phòng chống lụt bão của người dân tỉnh Cao Bằng đã được nâng cao. Nhận thấy mực nước dâng cao, người dân đã chủ động di chuyển tài sản lên nơi cao, sẵn sàng phương án ứng phó. Tại các phường trung tâm của tỉnh, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đã nhanh chóng kê cao hàng hóa, đồ đạc, di chuyển phương tiện, đồ điện lên tầng cao để phòng chống ngập lụt.