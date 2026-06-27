Mưa lớn khiến nước sông Bằng Giang dâng nhanh, Cao Bằng khẩn cấp ứng phó

Nước sông Hiến đang dâng lên rất nhanh. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão lụt, triển khai các lực lượng ứng trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho dân; đồng thời tổ chức truyên truyền đề nghị người dân nâng cao cảnh giác. Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ngập lụt, nước lũ chia cắt, cứu người mắc kẹt trong vùng nguy hiểm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng như xuồng cứu hộ, áo phao, phao cứu sinh, dây cứu nạn, máy bơm nước, máy phát điện, thiết bị chiếu sáng, phương tiện thông tin liên lạc.

Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Công Thương Cao Bằng đã cử đoàn công tác kiểm tra việc vận hành hệ thống thông tin, cảnh báo xả lũ tại các nhà máy thủy điện Hồng Nam, Bình Long và Bạch Đằng. Tại các điểm kiểm tra, đoàn yêu cầu các nhà máy tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa, thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong tình huống khẩn.

Rút kinh nghiệm từ 2 trận lũ lịch sử năm 2025, năm nay ý thức phòng chống lụt bão của người dân tỉnh Cao Bằng đã được nâng cao. Nhận thấy mực nước dâng cao, người dân đã chủ động di chuyển tài sản lên nơi cao, sẵn sàng phương án ứng phó. Tại các phường trung tâm của tỉnh, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đã nhanh chóng kê cao hàng hóa, đồ đạc, di chuyển phương tiện, đồ điện lên tầng cao để phòng chống ngập lụt.

Tính đến 20h ngày 26/6, nước lũ trên sông Bằng Giang đang tăng nhanh uy hiếp nhiều khu vực dân cư ở các phường trung tâm như Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang. Nhiều nhà dân ở gần bờ sông đã bị nước tràn vào nhà, có nơi mực nước cao 1,5 – 2m. Hiện tại, thời tiết tại Cao Bằng vẫn diễn biến khó lường, trời u ám, nhiều mây đen. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng, lũ sẽ đạt đỉnh vào khoảng 1 giờ sáng mai (26/6), đỉnh lũ có khả năng vượt báo động 3 từ 0,5 đến 1,5m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông suối, lũ quét trên các sông nhỏ, sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3./.