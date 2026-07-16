Mưa kéo dài khiến Quốc lộ 12 qua Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở gây đứt đường tại Km76+250 quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu). Ảnh: TTXVN phát

Đây là tuyến quốc lộ nối Lai Châu với Điện Biên. Hiện, các phương tiện không thể lưu thông. Các đơn vị chức năng đang tích cực khắc phục, phân luồng giao thông.

Theo ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, hiện đơn vị đang cho vận chuyển các cống nước và rọ đá tới hiện trường để khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, thời tiết vẫn đang mưa, sạt lở làm mất hoàn toàn mặt đường nên việc khắc phục mất nhiều thời gian.

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đề nghị người dân tham gia giao thông qua khu vực này cần chú ý, chấp hành nghiêm hướng dẫn của đơn vị chức năng.

Sạt lở gây đứt đường tại Km76+250 quốc lộ 12 thuôcj địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu). Ảnh: TTXVN phát

Hiện, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh chịu nhiều thiệt hại. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên xã trên địa bàn tỉnh thường xuyên bị sạt lở, khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Sở Xây dựng tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để tạo thuận lợi, an toàn cho người dân đi lại./.