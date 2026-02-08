MTTQ Việt Nam luôn dành tình cảm, trân trọng đóng góp quý báu của kiều bào ở nước ngoài

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, năm 2025 thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, tác động sâu rộng đến đời sống người dân toàn cầu. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, khẳng định vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng cũng như niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Bà bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cả về số lượng, thành phần và tiềm lực. Nhiều kiều bào đã thành công, khẳng định vị trí trong xã hội, thậm chí tham gia chính trường nước sở tại; nhiều người được ghi nhận trên bản đồ tri thức thế giới. Chúc mừng các tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu được vinh danh, bà khẳng định những thành tựu đạt được của kiều bào là minh chứng rõ nét cho phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam: ý chí bền bỉ, bản lĩnh kiên cường và tinh thần không ngừng vươn lên trong cuộc sống.



Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



"Trong đợt lấy ý kiến sâu rộng của toàn thể nhân dân trong và ngoài nước đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt từ khắp các châu lục đã đóng góp trên 2.300 lượt ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin, kỳ vọng của kiều bào đối với quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước. Đại hội XIV của Đảng cũng đã nhận được hơn 400 thư, điện mừng từ các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài. Những con số ấn tượng này đã thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng, Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài. Bên cạnh đó, con số kiều hối ở mức cao kỷ lục, trở thành nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước; kiều bào cũng đã gửi nhiều món quà ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai và khó khăn trong cuộc sống tới đồng bào ở trong nước”, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Báo cáo về tình hình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, với khoảng 6,5 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ gia tăng về số lượng, còn nâng tầm đáng kể về vị thế pháp lý lẫn uy tín xã hội tại nước sở tại. Điểm sáng rực rỡ nhất chính là sự bùng nổ của nguồn lực chất xám khi nhiều chuyên gia, trí thức và doanh nhân kiều bào ngày càng khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, từ những phòng thí nghiệm hiện đại đến các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu.



Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, năm 2025, lượng kiều hối chuyển về nước đạt khoảng 18 tỷ USD, trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng, đồng thời là minh chứng sinh động cho sợi dây liên kết bền chặt giữa kiều bào với Tổ quốc. Sự gắn bó này còn được thể hiện qua việc kiều bào đóng góp hơn 2.300 lượt ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, cùng nhiều nghĩa cử thiết thực như ủng hộ trên 45 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài với các đại biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại buổi gặp mặt, đại diện kiều bào đã đề xuất xây dựng mạng lưới đại diện thanh niên kiều bào theo khu vực, nhằm tăng cường kết nối, phát huy sức trẻ và hỗ trợ MTTQ Việt Nam tập hợp, phát huy nguồn lực kiều bào một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.





Khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho đồng bào ta ở nước ngoài, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhất quán khẳng định “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.



Hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, thời gian qua, nhiều chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đã được triển khai ngày càng toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ, thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước thông qua việc đáp ứng ngày càng tốt hơn các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của cộng đồng. Nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con khi về nước sinh sống, làm ăn, học tập, nghiên cứu.



Qua các thời kỳ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn dành sự quan tâm, trân trọng đặc biệt đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp quý báu của kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng, kiều bào ở khắp năm châu sẽ tiếp tục hướng về Tổ quốc, gắn kết, đóng góp tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới.



Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thông qua bà con tới toàn thể kiều bào phát huy điểm tương đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, lòng tự hào dân tộc; cùng xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên của kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được những đề xuất, sáng kiến thiết thực, đúng, trúng và mang tính đột phá của kiều bào nhằm khơi thông, phát huy hiệu quả nguồn lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực, nhất là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; qua đó đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.



Bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, với vai trò tiên phong của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng sự phối hợp của cả hệ thống chính trị; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao Chương trình Xuân Quê hương hằng năm do Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức - hoạt động giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với kiều bào.



Bà đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai quyết liệt hơn nữa công tác hỗ trợ, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; vừa đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của bà con, vừa tạo động lực để kiều bào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của kiều bào, đồng thời phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới cũng như sự phát triển về quy mô và tính đa dạng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp trong vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động./.