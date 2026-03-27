Một thập kỷ C.P. Củ Chi đồng hành cùng bữa ăn gia đình Việt

Ông Wirat Wongpornpakdee, Phó Tổng Giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm Nhà máy C.P. Củ Chi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Wirat Wongpornpakdee, Phó Tổng Giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam, nhấn mạnh: “Cột mốc 10 năm không chỉ là dấu ấn vận hành của nhà máy Củ Chi, mà còn là hành trình C.P. không ngừng nỗ lực mang đến những giải pháp thực phẩm sáng tạo, bền vững cho gia đình Việt Nam.”

Theo đại diện doanh nghiệp, định hướng xuyên suốt trong hoạt động sản xuất của C.P. là đặt yếu tố an toàn và phát triển bền vững làm kim chỉ nam. Các nhà máy của C.P. tuân thủ nghiêm ngặt nhiều tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000; đồng thời vận hành quy trình kiểm soát khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến hệ thống kiểm định nhiều lớp trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị tích hợp Feed – Farm – Food của C.P. Việt Nam, Nhà máy C.P. Củ Chi giữ vai trò kết nối quy trình sản xuất từ trang trại đến bàn ăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kỷ niệm “Nhà máy C.P. Củ Chi: 10 năm tận tâm đổi mới, phát triển bền vững từ trang trại đến bếp nhà”.

Ông Worachai Wunsasueb, Giám đốc Nhà máy C.P. Củ Chi, cho biết trong suốt 10 năm qua, nhà máy không ngừng nâng cao hiệu quả vận hành thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý tiên tiến và các biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt. Việc tuân thủ đồng bộ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế giúp bảo đảm chất lượng và tính bền vững ở từng công đoạn, mang đến những sản phẩm đa dạng, tiện lợi cho bữa ăn gia đình.

Theo kế hoạch, năm 2026 nhà máy dự kiến đạt công suất 33.000 tấn, tăng gần 10 lần so với năm 2016. Hiện nhà máy sản xuất hơn 150 mặt hàng phục vụ người tiêu dùng, với các dòng sản phẩm chủ lực như xúc xích thanh trùng, xúc xích tiệt trùng, thực phẩm chế biến và các sản phẩm điểm tâm như há cảo, bánh bao.

Song song với tăng trưởng sản xuất, Nhà máy C.P. Củ Chi cũng chú trọng các giải pháp phát triển bền vững và mở rộng nguồn nhân lực, với quy mô nhân sự tăng gấp 5 lần so với thời điểm ban đầu.

Khách mời tham quan, tìm hiểu các dòng sản phẩm do Nhà máy C.P. Củ Chi sản xuất.

Trên nền tảng 10 năm phát triển, Nhà máy C.P. Củ Chi đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hành sản xuất có trách nhiệm, góp phần mang đến những bữa ăn an toàn, tiện lợi cho gia đình Việt trong giai đoạn tới./.