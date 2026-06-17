“Một cây xanh - một cam kết” vì tương lai Cù Lao Chàm - Hội An

Các đại biểu bấm nút hợp tác Chiến dịch “1 tỷ xanh”. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Chiến dịch hướng tới sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội, thúc đẩy những hành động phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An cho biết, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Đạt Phương trong các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ mang thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa nhận thức và trách nhiệm chung trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên. Đơn vị kỳ vọng chương trình hợp tác sẽ tạo thêm động lực để thúc đẩy sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp nhằm tăng cường sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, góp phần gìn giữ những giá trị đặc sắc của Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An cho các thế hệ tương lai.

Đại diện Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và Tập đoàn Đạt Phương ký kết hợp tác, công bố Chiến dịch “1 tỷ xanh”. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Đại diện Tập đoàn Đạt Phương cho biết, thông qua chiến dịch, Đạt Phương mong muốn cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương tạo nên những hành động thiết thực hôm nay để gìn giữ những giá trị tự nhiên quý giá cho thế hệ mai sau.



Theo nội dung hợp tác, trong giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn Đạt Phương sẽ đồng hành cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An trong các hoạt động phủ xanh, hỗ trợ cung cấp cây giống trị giá 1 tỷ đồng. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục môi trường theo chủ đề nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên. Các hoạt động giới thiệu, trưng bày, giáo dục môi trường sẽ được triển khai tại khu vực Clubhouse dự án Casamia Balanca cùng các địa điểm phù hợp khác của Tập đoàn Đạt Phương. Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, Tập đoàn Đạt Phương phối hợp các đối tác triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy lối sống xanh và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là chương trình hợp tác cùng Green SM với mã ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng phương tiện di chuyển thuần điện không phát thải của hãng trên các hành trình kết nối Đà Nẵng tới trung tâm phố cổ Hội An, rừng dừa Cẩm Thanh và dự án Casamia Balanca Hoi An.



Bên cạnh đó, chiến dịch sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động cộng đồng như đạp xe vì môi trường, tổ chức lễ hội với các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa và các sáng kiến duy trì cân bằng sinh thái trong thời gian tới. Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, chương trình hợp tác sẽ tạo thêm động lực để thúc đẩy sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững./.