Mỗi con tàu trở thành “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển

Tuyên truyền bà con các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, Sa Huỳnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế biển, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên khu vực ven biển miền Trung. Thời gian qua, ngư dân nơi đây đã phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, bám biển vươn khơi. Mỗi con tàu không chỉ là phương tiện lao động, sản xuất mà còn là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Cảnh sát biển tặng cờ tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kêu gọi ngư dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ việc đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, cùng nhau xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng Pháp luật (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về khai thác thủy sản cho các ngư dân là các chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và đại diện doanh nghiệp thu mua hải sản trên địa bàn...

Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp cho bà con ngư dân. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Ngư dân Trần Văn Đức (tổ dân phố Thạnh Đức 1) cho biết, những thông tin tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật trực quan tại hội nghị đã giúp anh nhận thức rõ hơn về hệ lụy của việc vi phạm IUU; đồng thời cam kết tiếp tục duy trì mở thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi làm nghề, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài và tích cực tuyên truyền cho các bạn thuyền xung quanh cùng chấp hành đúng quy định...

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm hiện vật và tiền mặt) cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Ban tổ chức trao tặng quà, cờ tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Trước đó chiều 18/5, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng Đảng ủy và UBND phường Sa Huỳnh quà lưu niệm cùng 200 lá cờ Tổ quốc nhằm khích lệ tinh thần ngư dân vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền. Đồng thời, Ban tổ chức còn thăm hỏi, động viên và tặng 5 suất quà cho các tàu cá tiêu biểu (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm hiện vật và tiền mặt) nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ ngư dân từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển và chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển./.