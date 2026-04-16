Mở rộng trao đổi, hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác chụp ảnh chung với lãnh đạo Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn và thành phố Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Trung Quan Thôn và một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kinh và Trung Quan Thôn đã đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho rằng nhiều kinh nghiệm, mô hình và cách làm của phía bạn có giá trị tham khảo thiết thực đối với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó, đồng chí mong muốn thành phố Bắc Kinh, Trung Quan Thôn và các cơ quan, tổ chức liên quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Cận Vĩ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng Bắc Kinh, chào mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Trung Quan Thôn; đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của Bắc Kinh và định hướng lớn trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Cận Vĩ cảm ơn những đánh giá tích cực của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và cho biết Bắc Kinh là đô thị siêu lớn, đang phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu về quản trị đô thị, môi trường, giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sống của người dân. Theo đồng chí Cận Vĩ, kinh nghiệm của Bắc Kinh trong những năm qua là kiên trì lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho quản trị và phát triển thành phố.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Trung Quan Thôn và một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Cận Vĩ cho biết Bắc Kinh hiện có trên 30.000 doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia; đã hình thành 3 cụm ngành công nghiệp quy mô nghìn tỷ và 7 cụm ngành công nghiệp quy mô trăm tỷ Nhân dân tệ; đồng thời có hơn 400 doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực robot. Thành phố cũng có lợi thế nổi bật về giáo dục, nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao với hệ thống nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn.

Đại diện phía bạn cũng chia sẻ, trong quá trình phát triển, Bắc Kinh chú trọng tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đề xuất vấn đề từ thực tiễn, cơ quan quản lý kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; qua đó thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển năng động, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Đồng chí Cận Vĩ bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi, hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu cũng đã nghe đại diện Trung Quan Thôn giới thiệu về mô hình tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; trong đó có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm.

Trung Quan Thôn là khu tự chủ đổi mới sáng tạo quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu về phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, với sự tham gia chặt chẽ của Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Qua trao đổi tại cuộc làm việc, nhiều kinh nghiệm của Trung Quan Thôn được chia sẻ có thể là nguồn tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phát triển các khu công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia giải quyết các bài toán công nghệ lớn của quốc gia.

Chuyến thăm, làm việc tại Trung Quan Thôn góp phần mở rộng trao đổi, hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, địa phương của Việt Nam với thành phố Bắc Kinh và các đối tác liên quan của Trung Quốc, phục vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW./.