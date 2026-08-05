Mở rộng sứ mệnh đào tạo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc chuyển đổi thành Học viện là bước chuyển mình, tạo đà để Nhà trường thực hiện trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời đánh dấu bước phát triển về chất lượng, quy mô và sứ mệnh, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu đất nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được xây dựng là một trong 6 Học viện đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân sau khi sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân theo chủ trương của Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương. Vì vậy, việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi mà đặt ra yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và năng lực tham mưu.



Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu Học viện với tâm thế mới, khí thế mới, tập trung xây dựng thành trung tâm tri thức, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Việc chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, đô thị hóa, phát triển công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện đại diễn ra nhanh chóng, làm cho các sự cố, tai nạn, cháy, nổ và thảm họa ngày càng phức tạp, khó lường. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng.



Từ yêu cầu đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Học viện thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, huấn luyện thực hành, thực nghiệm chuyên sâu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.



Học viện xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, hướng các đề tài, công trình khoa học tới hiệu quả thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay trong công tác nghiệp vụ; xây dựng mô hình liên kết Viện - Trường - Doanh nghiệp - Đơn vị nghiệp vụ, tạo môi trường để giảng viên, học viên nghiên cứu, đăng ký sáng chế, thử nghiệm sản phẩm và tham gia các chương trình quốc gia về công nghiệp an ninh.

Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẳng định, Học viện xác định mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



Theo Giám đốc Học viện, những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai trong toàn Học viện, tập trung đổi mới toàn diện chất lượng, tư duy, mô hình quản trị, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên./.