Mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Ngày Du lịch Trung Quốc (19/5) năm 2026 có chủ đề “Tận hưởng du lịch chất lượng, cùng khám phá non sông tươi đẹp”, nhấn mạnh vai trò của các sản phẩm văn hóa - du lịch chất lượng cao trong đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân; đồng thời khẳng định du lịch là cầu nối quan trọng trong lan tỏa văn minh, giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN

Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội chia sẻ, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giai đoạn 2026 - 2027 được xác định là “Năm hợp tác du lịch Trung - Việt”. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường giao lưu du lịch và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Sự kiện cũng đánh dấu hợp tác du lịch Việt - Trung bước sang giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất và cùng có lợi.



Những năm gần đây, giao lưu du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sôi động. Nhiều du khách Việt Nam đến Trung Quốc, khám phá các hành trình từ Quế Lâm (Quảng Tây) đến phố cổ Lệ Giang (Vân Nam), từ Trương Gia Giới (Hồ Nam) đến Thiên Sơn Thiên Trì (Tân Cương)... Ở chiều ngược lại, các điểm đến của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) đã trở thành những địa danh hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc. Theo ông Trương Đức Sơn, hợp tác du lịch không chỉ mang lại những trải nghiệm tốt đẹp cho nhân dân hai nước mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.



Ông Trương Đức Sơn cho biết thêm, ngày 19/5 cũng là kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt chân tới nhiều địa danh như: Quảng Châu, Quế Lâm, Liễu Châu, Trùng Khánh, Côn Minh, Nam Ninh, Diên An, Hồng Kông… Những di tích lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc như: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu hay Hồng Nham Thôn tại Trùng Khánh hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Phía Trung Quốc đang tiếp tục kết nối các tuyến điểm di tích liên quan, xây dựng sản phẩm du lịch chuyên đề “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đón khách Việt Nam tới tham quan, tìm hiểu lịch sử.



Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong các giai đoạn 2011 - 2020 và 2024 - 2025, đặc biệt là năm 2025, Trung Quốc luôn là thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục đến Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1,85 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục trên tổng số 8,8 triệu lượt khách quốc tế. Ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 5 thị trường gửi khách du lịch lớn nhất tới Trung Quốc.

Đại diện các đơn vị tham gia chức chương trình Giao lưu, chia sẻ nhân Ngày Du lịch Trung Quốc 19/5 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Bích - TTXVN

Ông Chu Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội chia sẻ, Trung Quốc là một trong những quốc gia có ngành du lịch phát triển năng động và sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Ngày nay, du khách quốc tế, trong đó có khách Việt Nam đến Trung Quốc không chỉ để tham quan, mà còn để trải nghiệm đời sống văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, du lịch thông minh và những thành phố phát triển hiện đại của Trung Quốc như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh. Các mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch đêm và du lịch văn hóa số của Trung Quốc đang tạo ra những xu hướng mới cho khu vực châu Á.

Năm 2026 - 2027 là giai đoạn tăng cường giao lưu du lịch và văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc; là cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành và các nhà đầu tư cùng xây dựng những sản phẩm du lịch liên kết chất lượng cao, thúc đẩy du lịch đường sắt, du lịch biên giới, du lịch văn hóa và du lịch dành cho giới trẻ./.