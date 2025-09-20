Mở rộng đầu tư vào cảng Cái Mép Hạ để phát triển kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khảo sát khu bến cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Tại buổi khảo sát, trao đổi với lãnh đạo cảng Germalink (cảng biển nước sâu lớn nhất khu vực Cái Mép-Thị Vải) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) quản lý Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất được định hướng quy hoạch thành 3 vùng: Thành phố Hồ Chí Minh cũ là trung tâm tài chính – công nghệ cao; Bình Dương cũ là vùng công nghiệp công nghệ cao và Bà Rịa-Vũng Tàu là vùng kinh tế biển, trong đó lõi kinh tế biển vùng mậu dịch tự do Cái Mép Hạ và lọc hóa dầu.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá, kinh tế biển có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước thời gian tới. Qua khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu các quy hoạch về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng biển Cần Giờ, các tuyến giao thông kết nối, khu thương mại tự do, logistics… cho thấy, khu vực này đang hình thành sức hút, sự phát triển mạnh mẽ cho Thành phố trong tương lai gần.

Khu vực xã Long Sơn là địa điểm lý tưởng để phát triển ngành lọc, hóa dầu. LSP đã phát triển tại đây Tổ hợp hóa dầu hiện đại trị giá hơn 5 tỉ USD, hàng năm đóng góp cho ngân sách Thành phố khoảng 150 triệu USD và tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trình độ cao. Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư lĩnh vực này và đề nghị LSP nghiên cứu tiếp tục mở rộng sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.