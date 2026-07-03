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Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động trẻ
Theo bà Trần Thanh Nhàn, nhà trường hiện đào tạo hơn 30 ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ, truyền thông, ngoại ngữ, công nghệ, đồ họa, nội thất, sức khỏe, sắc đẹp… theo định hướng đào tạo ứng dụng, thực hành. Trong đó, thời lượng thực hành chiếm trên 80% chương trình học, giúp sinh viên được tham gia các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia doanh nghiệp. Với sự đồng hành của hơn 700 doanh nghiệp và định hướng "Tuyển sinh là tuyển dụng", Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp nhằm cập nhật yêu cầu tuyển dụng, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo.
Trong khuôn khổ ngày hội, sinh viên, thanh niên và người lao động được trực tiếp tham gia phỏng vấn tại các gian hàng, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; đồng thời được hướng dẫn sử dụng website, ứng dụng Sieuthivieclam.vn để tìm kiếm việc làm, tư vấn pháp luật lao động, khám sức khỏe miễn phí phục vụ hồ sơ xin việc cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác.
Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giáo dục Windsor Essex (WEDC) cho rằng, sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng hiện nay được chuẩn bị khá tốt về chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế ngay trong quá trình học tập. Theo ông, nhiều sinh viên đã được doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp để làm việc tại Australia và New Zealand. Thông qua ngày hội, doanh nghiệp mong muốn giới thiệu tới sinh viên những thông tin mới về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, chính sách đãi ngộ cũng như cơ hội phát triển trong môi trường lao động quốc tế.
Tham gia tìm hiểu tại các gian hàng tuyển dụng, bạn Lý Ngọc Thảo Vy, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Đức, Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn cho biết, trước đây em từng tìm kiếm việc làm trên các nền tảng trực tuyến nhưng vẫn băn khoăn về độ tin cậy của thông tin tuyển dụng. Theo Thảo Vy, ngày hội được tổ chức ngay tại trường giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các doanh nghiệp uy tín, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng và có thêm cơ hội tìm được công việc phù hợp ngay từ năm thứ nhất.
Bạn Nguyễn Lý Minh Hiếu, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa cho biết, được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp tại ngày hội giúp em hiểu rõ hơn yêu cầu công việc, môi trường làm việc cũng như có thêm định hướng chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập, hướng tới tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.