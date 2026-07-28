Các đại biểu cùng kích hoạt ra mắt Trung tâm giải mã lượng tử. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Dự lễ ra mắt có ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), đại diện các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, các Giáo sư, Tiến sỹ trong và ngoài nước… cùng hàng trăm sinh viên trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gai Lai.



Tiến sỹ Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung cho biết, sự kiện ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử và công bố Chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam nhằm góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới. Việc Trường Đại học Quang Trung và các đối tác ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử, công bố Chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức về công nghệ lượng tử cho học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, những người yêu khoa học. Đồng thời tạo ra một không gian để cộng đồng có thể tiếp cận kiến thức, khơi dậy niềm yêu thích khoa học và truyền cảm hứng khám phá những công nghệ của tương lai, qua đó từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm tại Trung tâm giải mã lượng tử. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Đại học Quang Trung sẽ phát triển nhiều hình thức từ chương trình chuyên sâu dành cho người muốn bước vào lĩnh vực lượng tử đến các lộ trình học tập tích hợp ở bậc đại học giữa công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tính toán lượng tử.



Trung tâm tâm được xây dựng gồm 2 khu vực: Khu vực giải mã lượng tử và khu vực trưng bày, trải nghiệm các sản phẩm tương lai.



Các đại biểu tham quan và trải nghiệm tại Trung tâm giải mã lượng tử. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN



Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của phát triển. Đối với địa phương còn nhiều dư địa như Gia Lai, tiếp cận các lĩnh vực công nghệ mới không chỉ theo kịp xu thế mà quan trọng hơn là mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị con người và tạo ra những cơ hội phát triển mới.

Trong bối cảnh công nghệ lượng tử còn rất mới tại Việt Nam, việc Trường Đại học Quang Trung chủ động đầu tư xây dựng Trung tâm giải mã lượng tử là bước đi tiên phong, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ. Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của Trường Đại học Quang Trung cùng các đơn vị đồng hành, đồng thời đề nghị Trường Đại học Quang Trung và các đơn vị đồng hành phối hợp để Trung tâm thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào hoạt động./.