Mở rộng cơ hội tiếp cận hỗ trợ sinh sản cho kiều bào tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sự kiện do Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ lần đầu tiên phối hợp tổ chức tại châu Âu, cùng Nhóm Làm Cha Mẹ CZ, FertiCare by IVI RMA Group và Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLab). Bà Quỳnh Iris Nguyễn de Prelle, thành viên ViLab và đại diện ban tổ chức, cho biết chương trình nhằm đưa tri thức và chuyên môn của đội ngũ bác sĩ gốc Việt đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời mở ra kênh thông tin chính thống về IVF cho người Việt tại Séc và các quốc gia lân cận.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và nam học đến từ Việt Nam và châu Âu. Các diễn giả chính gồm Tiến sĩ Jaime Onofre, chuyên gia về hỗ trợ sinh sản sớm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện công tác tại Bệnh viện Đại học Vrije Brussel (Bỉ); Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Thu Hà và Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Đoàn Thanh Huyền - cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ.

Tại chương trình, các chuyên gia cập nhật những tiến bộ mới trong kỹ thuật IVF, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và xu hướng điều trị vô sinh, hiếm muộn. Đáng chú ý, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các xét nghiệm gene đang góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh định hướng nhân văn khi mở rộng hỗ trợ tới các nhóm yếu thế, chẳng hạn như người khuyết tật hoặc những gia đình gặp khó khăn tài chính nhưng vẫn mong muốn có con - điều vốn ít thấy ở một dịch vụ y tế có chi phí cao như IVF.

Các đại biểu trao đổi kiến thức chuyên ngành tại hội thảo. Ảnh Việt Thắng - P/v TTXVN tại Séc

Đại diện bệnh viện cho biết ngoài lợi thế về công nghệ và tay nghề chuyên môn, sự thấu hiểu tâm lý, văn hóa của đội ngũ bác sĩ gốc Việt cũng giúp nâng cao khả năng thành công cho bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, IVF hiện không chỉ dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn mà còn mở rộng cho người trẻ có nhu cầu trữ trứng, tinh trùng để bảo tồn khả năng sinh sản, cũng như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mong muốn có con trong tương lai.

Tại hội thảo, các bác sĩ đồng thời bác bỏ quan niệm vô sinh, hiếm muộn chủ yếu do phụ nữ. Ông Lê Nguyên Tùng, thành viên sáng lập bệnh viện, cho biết khoảng 50% trường hợp có nguyên nhân từ phía nam giới. Do đó, mỗi bệnh nhân cần được thăm khám và xây dựng phác đồ điều trị riêng.

Thông qua hoạt động tư vấn, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hội thảo đã cung cấp thêm kiến thức khoa học cũng như những lưu ý về chuyên môn, pháp lý và yếu tố văn hóa khi người Việt tiếp cận dịch vụ IVF tại châu Âu, qua đó trở thành cầu nối thông tin giữa đội ngũ chuyên gia và cộng đồng kiều bào./.