Mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP. Cần Thơ năm 2025. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các xu hướng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới, yêu cầu các quốc gia phải có chiến lược thích ứng đột phá. Theo đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang nổi lên như một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu, hỗ trợ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số...



Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như: Thể chế, hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước hoàn thiện; tăng cường và khai thác nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao được chú trọng phát triển; nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai tập trung, đáp ứng yêu cầu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết nối chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh được tập trung triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, tạo ra giá trị mới và phát triển bền vững…



Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhận định, thành phố có diện tích hơn 6.200 km2 và dân số hơn 3,2 triệu người. Điều này đã mở ra cơ hội cho địa phương tập hợp các nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao sức cạnh tranh, nhận định rõ vị trí trung tâm, tạo động lực phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, đặt ra yêu cầu triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá, tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm lực của thành phố trung tâm vùng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phá triển kinh tế đưa Cần Thơ phát triển bứt phá, giàu mạnh. Đây chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ: Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố lần đầu tiên được tổ chức diễn ra từ ngày 16 - 20/12. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham dự với chuỗi 20 hoạt động và hơn 50 gian hàng triển lãm, trình diễn trên 500 sản phẩm công nghệ đột phá từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính đến công nghệ xanh, nông nghiệp thông minh. Các hoạt động sự kiện tập trung vào những mục tiêu như: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; giới thiệu thành tựu nổi bật và lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong và ngoài thành phố...

Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhằm tôn vinh các mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, quản trị, đời sống; mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, kết nối cung cầu công nghệ, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương.

Ngoài ra, Tuần lễ cũng là dịp tổng hợp các đề xuất, ý kiến, khuyến nghị từ chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức… làm cơ sở hoạch định chính sách, kế hoạch hành động về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới./.