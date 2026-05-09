Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Y dược

Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm của các đơn vị, doanh nghiệp tại Ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ngày hội có sự tham gia của 17 đơn vị y tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, dược phẩm và chăm sóc sức khoẻ.

Phát biểu tại chương trình, Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược Thái Bình nhấn mạnh, Ngày hội việc làm là hoạt động thường niên, tạo cơ hội để sinh viên, học viên gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng, tiếp cận thông tin về nghề nghiệp, quy trình và điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, người học nâng cao nhận thức, chủ động định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết trước khi ra trường. Đây cũng là dịp giúp học viên, sinh viên, nhất là sinh viên sắp tốt nghiệp của trường Đại học Y Dược Thái Bình tìm hiểu, lựa chọn một số vị trí việc làm phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân và ngành được đào tạo.

Thông qua Ngày hội, các đơn vị tuyển dụng giới thiệu thông tin, hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai; tiếp cận, trao đổi với học viên, sinh viên, qua đó có thể ký kết hợp đồng ghi nhớ tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng lao động. Đây cũng là cơ hội để Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía người học và đặc biệt là từ đơn vị sử dụng lao động, làm cơ sở cho việc xây dựng, rà soát, sửa đổi nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần đào tạo cho người học để sau khi tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Sinh viên Phạm Thị Phương Thảo (lớp Dược K16, trường Đại học Y Dược Thái Bình) chia sẻ, Ngày hội việc làm là cơ hội thiết thực để sinh viên năm cuối được tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng, tìm hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, nhu cầu tuyển dụng cũng như yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược. Thông qua chương trình, sinh viên không chỉ có thêm định hướng nghề nghiệp phù hợp mà còn học hỏi được nhiều kỹ năng cần thiết khi tham gia phỏng vấn, ứng tuyển. Đây là hành trang quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn trước khi bước vào thị trường lao động.

Hơn 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình tham gia Ngày hội việc làm năm 2026. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trường Đại học Y Dược Thái Bình được thành lập vào tháng 7/1968, là cơ sở đào tạo y dược trực thuộc Bộ Y tế. Qua 58 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hơn 25.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân cho cả nước và hơn 1.200 bác sĩ, dược sĩ cho các nước bạn. Hiện quy mô đào tạo của trường giữ ổn định với trên 7.000 người học bao gồm cả sinh viên và học viên ở các bậc đào tạo sau đại học, trong đó có hàng trăm lưu học sinh các nước Lào, Hàn Quốc, Mozambique (Mô-dăm-bích) và Campuchia.

Tháng 12/2025, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thông qua Đề án “Xây dựng Trường đạt chuẩn cơ sở giáo dục theo mô hình Trường Đại học thông minh”. Đây là bước đi cần thiết giúp trường nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa quy trình quản lý, giảng dạy, phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục./.