Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại - du lịch giữa Hà Nội và các doanh nghiệp Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu tại hội nghị, đại diện thành phố Hà Nội đã giới thiệu những định hướng phát triển mới của thủ đô, môi trường đầu tư, các chính sách thu hút hợp tác quốc tế cũng như tiềm năng trong các lĩnh vực thương mại và du lịch. Thông qua các phần trình bày và phim giới thiệu, các doanh nghiệp Pháp có thêm cái nhìn tổng thể về sự phát triển của Hà Nội và những cơ hội hợp tác trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp tiếp tục được củng cố.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại CH Pháp phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp giữa các cơ quan chuyên môn của Hà Nội với doanh nghiệp và hiệp hội Pháp. Các bên đã trao đổi về nhu cầu của thị trường Pháp, khả năng phát triển các sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và các mô hình hợp tác có thể triển khai trong thời gian tới. Thay vì chỉ giới thiệu tiềm năng, hội nghị hướng tới giải quyết các nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thúc đẩy các kết nối hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) tham gia phối hợp tổ chức, kết nối doanh nghiệp và điều phối các phiên trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Pháp. Trình bày tham luận với chủ đề "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thu hút hiệu quả hơn khách du lịch Pháp đến Hà Nội", Chủ tịch VNCT Lê Y Linh cho rằng để gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, cần chuyển hóa các tài nguyên du lịch thành những sản phẩm có khả năng thương mại hóa. Theo đó, việc kết nối khu phố cổ Hà Nội với các làng nghề truyền thống, nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương sẽ góp phần tạo nên các trải nghiệm đa dạng, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch và cộng đồng sở tại.

Theo VNCT, để các sản phẩm du lịch Việt Nam có thể được đưa vào chương trình của các công ty lữ hành quốc tế, cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp du lịch trong nước, các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và các nhà điều hành tour ở nước ngoài nhằm xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp tham dự, cách tiếp cận chú trọng đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã tạo điều kiện để hai bên trao đổi thực chất về nhu cầu thị trường cũng như các cơ hội hợp tác. Báo chí chuyên ngành du lịch của Pháp cũng ghi nhận Hà Nội đang hướng tới xây dựng những sản phẩm phù hợp với thị trường Pháp, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà điều hành tour và doanh nghiệp nhằm thu hút nhiều hơn khách du lịch Pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu thống nhất rằng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Pháp cần được duy trì thông qua các chương trình kết nối doanh nghiệp, các hoạt động xúc tiến chuyên đề và cơ chế đối thoại thường xuyên. Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, tạo tiền đề để triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch./.