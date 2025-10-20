Mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút du khách Singapore đến Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chào mừng các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TR314 của Hãng hàng không Scoot Airlines. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Các hành khách đã bất ngờ với chương trình chào mừng trang trọng do Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tại khu vực Ga đến quốc tế, Sân bay quốc tế Đà Nẵng như: nghi thức phun vòi rồng đón máy bay, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách, chụp ảnh lưu niệm. Các du khách đều hào hứng và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện và hiếu khách của thành phố.

Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, với vị trí địa lý gần, kết nối hàng không thuận tiện và sự tương đồng về văn hóa trong khu vực ASEAN, lượng khách du lịch từ Singapore đến Đà Nẵng ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định. Việc mở rộng đường bay trực tiếp giữa Singapore và Đà Nẵng cùng hoạt động khai thác của cả 3 hãng hàng không Singapore Airlines, Vietjet Air và Scoot Airlines đã nâng tổng tần suất bay từ Singapore đến Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần. Các chuyến bay đã góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch giữa Singapore và Đà Nẵng; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa 2 địa điểm trong thời gian tới.

Chuyến bay đã đánh dấu việc Hãng hàng không Scoot Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Singapore - Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Hãng dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần từ tháng 1/2026. Các chuyến bay được vận hành bằng tàu bay Airbus A320, có sức chứa từ 180 - 186 chỗ ngồi.

Scoot Airlines là hãng hàng không thuộc Tập đoàn Singapore Airlines, chuyên khai thác các đường bay trung và dài hạn từ Singapore đến hơn 70 điểm đến tại 16 quốc gia thuộc châu Á, châu Úc, Trung Đông và châu Âu; trong đó có các thành phố nổi bật như: Tokyo, Seoul, Bangkok, Sydney, Athens, Berlin… Tại Việt Nam, Scoot Airlines hiện đang khai thác các đường bay thẳng từ Singapore đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc và Đà Nẵng./.