Mở rộng các tiện ích số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội

Đà Nẵng đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của phát triển kinh tế – xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và phát triển bền vững trong những năm tới. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN Sau sáp nhập, hoạt động chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2025, địa phương đã triển khai 2.118 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) vận hành 15 nhóm dịch vụ với khoảng 160 loại số liệu và 50 cảnh báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý đô thị. Trong giai đoạn 2024 - 2025, Đà Nẵng ưu tiên đầu tư hạ tầng số quy mô lớn phục vụ phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Đến nay, hạ tầng số của thành phố đã được đầu tư đồng bộ. Bên cạnh công viên phần mềm số 2, Trung tâm dữ liệu AI quy mô khoảng 1.000 rack (máy chủ dạng giá đỡ), công suất xấp xỉ 10 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD đã được triển khai, cùng với việc mở rộng kết nối quốc tế qua 2 tuyến cáp quang biển.

Hướng dẫn người dân thực hiện làm thủ tục hành chính trên kios hành chính công thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN Trong lĩnh vực dân cư và an sinh xã hội, Đà Nẵng đã thu nhận gần 1,7 triệu tài khoản định danh điện tử; tích hợp hơn 600 nghìn thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID; số hóa 2,5 triệu hồ sơ hộ tịch; đồng bộ dữ liệu địa chính của các phường, xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, dữ liệu thu thập sau 6 tháng vận hành, ứng dụng AI trong công tác quản lý điều hành, phục vụ người dân trên địa bàn phường cho thấy, ước tính có khoảng 200 giao dịch mỗi ngày, giảm 30% chi phí về văn phòng, giấy, mực in nhờ gửi các biểu mẫu điện tử và các hướng dẫn trực tuyến, chatbot hỗ trợ hệ thống tự động trả lời 80% câu hỏi lặp lại, giúp mỗi cán bộ một cửa tiết kiệm khoảng 1 - 2 giờ làm việc mỗi ngày.

Ông Nguyễn Danh Thành, chuyên gia công nghệ (Trung tâm Đô thị số, Viettel Solotions) nhận định, thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều nền tảng, cơ sở dữ liệu quan trọng và bước đầu hình thành hệ sinh thái số tương đối đồng bộ phục công tác điều hành, cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là dữ liệu vẫn còn phân tán theo ngành dọc dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá tác động liên ngành, thiếu hụt công cụ dự báo và mô phỏng trực quan.

Xác định chuyển đổi số là chuyển đổi phương thức phát triển, lấy dữ liệu và công nghệ số làm động lực cốt lõi, giai đoạn 2026 - 2030, Đề án chuyển đổi số của Đà Nẵng tập trung vào 5 trụ cột chính gồm: hạ tầng số và dữ liệu, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhân lực số. Trong đó, hạ tầng số và dữ liệu là nền móng của đô thị hiện đại. Chính quyền số vận hành dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo với các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, du lịch số, logistics thông minh. Xã hội số mở rộng các tiện ích số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Nhân lực số giữ vai trò quyết định đối với phát triển bền vững.