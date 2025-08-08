Mở ra giai đoạn hợp tác mới hiệu quả hơn giữa Việt Nam – Angola

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola.

Nhấn mạnh đây là thời điểm có ý nghĩa to lớn tròn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là thời điểm 50 năm đất nước Angola giành độc lập, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định Angola luôn ghi nhớ và tự hào khi Việt Nam là nước thứ hai công nhận độc lập của Angola, một nghĩa cử vô cùng cao quý.

Nêu rõ chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Angola củng cố thêm tình hữu nghị giữa hai nước, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định hai bên có nhiều điểm chung tương đồng, cả trong quá khứ đấu tranh giành độc lập dân tộc và giai đoạn khó khăn để xây dựng, phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, hai bên thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trong quá trình phát triển, Angola mong muốn cùng Việt Nam gắn kết hợp tác để cùng phát triển.

Tổng thống Angola nhấn mạnh hai bên ghi nhận hợp tác phát triển có bước tiến rõ rệt nhưng so với tiềm năng, mục tiêu và kỳ vọng còn khiêm tốn. Vì vậy, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực hướng tới an sinh xã hội, giáo dục, y tế.