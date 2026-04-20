Mở màn Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Các đại biểu trao cờ lưu niệm khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, tạo không gian kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ là quốc lễ thiêng liêng, sự kiện còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Điểm mới của lễ hội là phương thức tổ chức linh hoạt theo 18 cụm xã, phường, qua đó phát huy tính chủ động của cơ sở. Các địa phương tích cực tham gia nhiều hoạt động, góp phần làm phong phú nội dung và tăng tính gắn kết cộng đồng.

Trong ngày khai mạc, hàng loạt hoạt động văn hóa được triển khai như Liên hoan văn nghệ quần chúng, hội trại văn hóa và khu trưng bày, quảng bá sản phẩm. Theo đó, Liên hoan văn nghệ quần chúng quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 18 cụm thi đua trong tỉnh, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa cơ sở và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Chương trình được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Thiếu nhi biểu diễn hát xoan tại Hội trại văn hóa. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ông Dương Hoàng Hương cho rằng, Liên hoan văn nghệ quần chúng không chỉ là hoạt động văn hóa phục vụ Lễ hội Đền Hùng mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống, đậm đà bản sắc. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, giá trị văn hóa dân tộc được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. "Với sự chuẩn bị bài bản, nội dung phong phú và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, Liên hoan văn nghệ quần chúng hứa hẹn để lại dấu ấn đậm nét trong chuỗi hoạt động văn hóa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần khẳng định vị thế của Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam", ông Hương chia sẻ.

Dịp này, Hội trại văn hóa tiếp tục là điểm nhấn của lễ hội với sự tham gia của 18 cụm xã, phường. Mỗi khu trại vừa tái hiện đời sống văn hóa truyền thống, vừa giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương. Nhiều cụm xã, phường vùng đồng bào dân tộc đã dựng không gian nhà sàn truyền thống của các dân tộc Mường, Dao, Cao Lan. Không gian được bố trí hài hòa, kết hợp giữa khu vực đón khách, giao lưu với trưng bày sản vật, tái hiện sinh hoạt văn hóa đặc trưng.

Trình diễn hát xoan tại Liên hoan văn nghệ quần chúng. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại lễ hội, đông đảo du khách từ nhiều địa phương đã tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Lan (du khách đến từ tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, đây là lần đầu tham quan hội trại văn hóa, chị ấn tượng với không gian nhà sàn và cách bài trí sinh động, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về đời sống của đồng bào dân tộc. “Các hoạt động được tổ chức phong phú, không chỉ mang tính trình diễn mà còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm,” chị Lan nói.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm truyền thống. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Còn theo anh Trần Văn Hùng (du khách đến từ Hải Phòng), không khí sôi nổi của các hoạt động văn nghệ tạo điểm nhấn hấp dẫn, góp phần làm phong phú hành trình về Đất Tổ. Anh Hùng đánh giá cao công tác tổ chức, cho rằng lễ hội năm nay có sự đổi mới, quy mô hơn so với những năm trước./.