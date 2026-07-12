Mở không gian sáng tạo để trẻ đặc biệt cất lên tiếng nói bằng nghệ thuật

Mẹ và bé cùng nhau sáng tạo sản phẩm thủ công tại sự kiện “Yêu trọn niềm vui”. Ảnh: Tuyết Mai – TTXVN

Sự kiện khép lại dự án giáo dục sáng tạo do Công ty Cổ phần Tòhe phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam triển khai từ cuối năm 2025. Sau hơn nửa năm thực hiện tại nhiều trung tâm hỗ trợ trẻ đặc biệt, dự án đã tạo điều kiện để hàng trăm trẻ em tham gia các lớp học mỹ thuật, khám phá khả năng sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân thông qua hội họa.

Không gian trưng bày giới thiệu hàng trăm tác phẩm do chính các em thực hiện. Mỗi bức tranh không chỉ phản ánh góc nhìn hồn nhiên về thế giới mà còn trở thành phương tiện để các em giao tiếp với gia đình và xã hội theo cách riêng của mình.

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam - đơn vị đồng hành, nghệ thuật không đặt ra rào cản về kỹ thuật hay khả năng biểu đạt. Mỗi bức tranh chính là một câu chuyện, một góc nhìn hồn nhiên về thế giới xung quanh và là chiếc cầu nối gắn kết các bạn nhỏ với gia đình, xã hội. Thông qua sự kiện, dự án mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một xã hội hòa nhập, tôn trọng sự đa dạng, nơi mọi trẻ em đều được lắng nghe và trao cơ hội tỏa sáng.

Đối với các gia đình, sự kiện mang lại nhiều cảm xúc. Trực tiếp ngắm nhìn thành quả của con, cô Nguyễn Diệu Anh (48 tuổi, phụ huynh có con học tại trung tâm Hand in Hand) cho biết, con mình vốn là một người không thích đi học nhưng lại vô cùng háo hức chờ đón ngày thứ ba hàng tuần để đến lớp Tòhe. Bạn nhỏ thậm chí sẵn sàng dậy rất sớm và khi bị ốm vẫn cố gắng ăn uống để nhanh khỏe, kịp đi dự triển lãm hôm nay. Tại sự kiện, em đã nhận dạng được hết những bức tranh do chính tay mình vẽ. Dự án đã mang đến những thay đổi tích cực về tinh thần, tạo ra một “mục đích sống” rõ ràng qua từng tuần - một điều vốn dĩ rất khó đối với trẻ đặc biệt.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ mở màn sự kiện "Yêu trọn niềm vui" sôi động của các trẻ em đặc biệt. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Bên cạnh triển lãm, chương trình còn tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bước vào thế giới của trẻ tự kỷ”, giúp khách tham quan cảm nhận phần nào những khác biệt về giác quan và cách tương tác của trẻ tự kỷ. Các workshop sáng tạo với nghệ sĩ tự kỷ và khu vực trải nghiệm nghề cũng mở ra góc nhìn mới về khả năng học tập, lao động và phát triển nghề nghiệp của người tự kỷ khi được tạo điều kiện phù hợp.

Các giáo viên và tình nguyện viên đồng hành cùng dự án cho rằng, làm việc với trẻ đặc biệt đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Sau thời gian làm quen với đặc điểm tâm lý của từng em, các hoạt động nghệ thuật đã trở thành cầu nối giúp trẻ cởi mở hơn, chủ động tương tác và duy trì niềm hứng thú học tập.

Khu workshop nghệ thuật giúp các bé thỏa sức sáng tạo. Ảnh: Thanh Xuân - TTXVN phát

Theo các chuyên gia và đơn vị tổ chức, những mô hình giáo dục nghệ thuật như vậy không chỉ góp phần phát hiện, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ đặc biệt mà còn giúp cộng đồng thay đổi cách nhìn, hướng tới một môi trường văn hóa bao trùm, nơi sự khác biệt được tôn trọng và mỗi cá nhân đều có cơ hội đóng góp bằng chính năng lực của mình./.