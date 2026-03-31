Mở hướng sinh kế từ tín dụng ưu đãi nơi vùng khó

Công tác giải ngân vốn được cán bộ Phòng giao dịch ngân hàng CSXH Tam Đảo thực hiện nhanh chóng tại xã. Ảnh: Nguyễn Thảo -TTXVN Đòn bẩy giúp người dân vươn lên

Trước năm 2021, gia đình bà Tôn Thị Chín (ở xã Đạo Trù) thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào vài sào ruộng, thu nhập bấp bênh, khi được mùa thì đỡ khó khăn, mất mùa lại chật vật. Sau khi được rà soát, bình xét đúng đối tượng, gia đình bà Chín được vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển chăn nuôi. Có vốn, gia đình bà đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống; đồng thời được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn gà của gia đình phát triển ổn định, hiện duy trì quy mô khoảng 3.000 con, cho thu nhập đều đặn. Bà Chín cho biết, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 250 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình bà đã thoát nghèo và từng bước tích lũy, mở rộng sản xuất.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Toại (thôn Đồng Giếng) trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào làm thuê, thu nhập không ổn định. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Toại mạnh dạn đầu tư chăn nuôi. Từ quy mô vài trăm con ban đầu, đến nay gia đình anh đã phát triển đàn gà lên hơn 10.000 con. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Toại thu về gần 500 triệu đồng. Nhờ đó, kinh tế gia đình dần khởi sắc, con cái có điều kiện học tập đầy đủ.

Anh Toại chia sẻ, nguồn vốn ưu đãi cùng với sự hướng dẫn của cán bộ đã giúp gia đình anh có thêm động lực để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Không chỉ riêng gia đình anh, nhiều hộ dân trong thôn cũng chủ động học hỏi, thay đổi cách làm kinh tế nên đời sống ngày càng được nâng cao.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết, hiện nay, xã có 71 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hơn 200 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh, tích cực tuyên truyền của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo và các hội, đoàn thể xã hội, sau khi được vay vốn, các hộ dân đều sử dụng vốn hiệu quả, mang lại thu nhập kinh tế, xây dựng được nhà cửa, công trình vệ sinh, chuồng trại. Công tác quản lý nguồn vốn của tổ và công tác thu lãi đều thuận lợi, tổ viên trả nợ đúng kỳ hạn.

Góp phần thoát nghèo bền vững

Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Phòng giao dịch trực thuộc triển khai công tác cho vay đồng bộ, bài bản và hiệu quả. Ngân hàng thường xuyên ban hành hướng dẫn, xây dựng kế hoạch giải ngân vốn theo từng chương trình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ tiết kiệm để đảm bảo vốn đến đúng đối tượng, minh bạch và kịp thời.

Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo, công tác giải ngân vốn cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế được thực hiện theo hướng rút gọn trình tự, thủ tục, giảm thời gian giải quyết hồ sơ. Từ đó, việc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người dân và mang lại hiệu quả cao nhất; giúp hàng nghìn lượt đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Ông Tạ Xuân Đàn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo cho biết, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương rà soát nhu cầu, phân bổ nguồn vốn và ưu tiên hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quy trình vay vốn được triển khai ngay tại cơ sở thông qua hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn. Hồ sơ được xét duyệt nhanh, giải ngân trực tiếp tại xã. Sau giải ngân, các phòng giao dịch bám sát địa bàn, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cũng trực tiếp giám sát, ngăn chặn tình trạng sử dụng vốn sai mục đích.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù Lưu Xuân Năm, trên địa bàn xã có gần 76% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Nguồn vốn chính sách đã và đang tạo động lực mạnh mẽ để giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách thay đổi căn bản nhận thức. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số từ mặc cảm, tự ti, không dám vay vốn, nay đã mạnh dạn vay vốn và mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Các chương trình tín dụng chính sách với nhiều ưu đãi đã giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa...; góp phần nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ông Lưu Xuân Năm nhấn mạnh, điểm nổi bật là nguồn vốn được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, người dân tin tưởng, chủ động đăng ký vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Các mô hình kinh tế như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu, phát triển dịch vụ nhỏ lẻ… ngày càng được nhân rộng. Nhờ đó, đời sống của người dân trên địa bàn có sự thay đổi rõ rệt, việc làm ổn định, thu nhập ngày càng nâng cao. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%.

Thời gian tới, xã Đạo Trù tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để rà soát, bổ sung các đối tượng đủ điều kiện vay vốn; đồng thời tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất; qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn./.