Mô hình thương mại song phương mới giữa Việt Nam và Mỹ

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VIPTAM Group Nguyễn Thanh Tuấn (bên phải) giới thiệu về mô hình hợp tác với Inlog. Ảnh: Ngọc Quang, PV TTXVN tại Mỹ

Tại lễ ký kết ở Washington tối 14/11, VIPTAM Group và đối tác logistics toàn diện là tập đoàn InLog đã công bố Chiến lược hợp tác 10 năm (2025–2035) với mục tiêu giao dịch thương mại hai chiều đạt 50 tỷ USD. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2026, các bên đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD, trong đó 500 triệu USD là giá trị xuất khẩu hàng Việt sang Mỹ và 500 triệu USD là giá trị hàng Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi hai bên chính thức ký đơn hàng đầu tiên trị giá 100 triệu USD, hướng tới kế hoạch tổng thể cho giai đoạn 2025-2026, đồng thời mở ra chiến lược thương mại hai chiều dựa trên mô hình công bằng, cân bằng và minh bạch.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, VDONE Network đã chính thức được trao bản ký kết hợp tác thương mại với các nhãn hàng nổi tiếng từ Mỹ và quốc tế để sẵn sàng đưa sản phẩm/dịch vụ của mình vào hệ sinh thái VDONE.

Trong chiến lược này, VDONE Network đóng vai trò cầu nối trung tâm, kiến tạo kênh giao lưu văn hóa và thương mại nhân dân trực tiếp giữa hai quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại. Trong giai đoạn 10 năm, VDONE Network cũng đặt ra mục tiêu đạt con số 1 tỷ người dùng tham gia mạng xã hội của mình.