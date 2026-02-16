Mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại đảo Jeju Hàn Quốc

Trung tâm của mô hình này là Jeju Center for Creative Economy & Innovation (Jeju CCEI), được thành lập năm 2015, hiện hoạt động như một nhà tăng tốc thực thụ thay vì đơn thuần là đơn vị triển khai các dự án hỗ trợ công. Đại diện Jeju Center for Creative Economy & Innovation (Jeju CCEI) giới thiệu hoạt động của Trung tâm. Ảnh: Đức Thắng - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Trung tâm thực hiện đầy đủ chu trình phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp gồm phát hiện ý tưởng, ươm tạo, đầu tư hạt giống, kết nối đầu tư tiếp theo và hỗ trợ mở rộng quy mô toàn cầu.

Theo số liệu công bố đến tháng 2/2026, Jeju CCEI đã trực tiếp đầu tư 1,84 tỷ won vốn hạt giống cho 34 doanh nghiệp, qua đó thu hút 82,6 tỷ won vốn đầu tư tiếp theo. Cách tiếp cận vốn mồi công – đòn bẩy tư này tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, buộc doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn thị trường thay vì phụ thuộc trợ cấp. Cửa hàng của Jeju Basalt, thương hiệu ẩm thực đã định vị hình ảnh đảo Jeju thông qua các sản phẩm lấy cảm hứng từ đá núi lửa. Ảnh: Đức Thắng - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Một minh chứng tiêu biểu cho làn sóng khởi nghiệp dựa trên nền tảng tri thức và trách nhiệm môi trường là Code of Nature, một startup công nghệ khí hậu chuyên về phục hồi hệ sinh thái bằng rêu và vi sinh vật. Thay vì các phương pháp lâm nghiệp truyền thống tốn kém, Code of Nature sử dụng công nghệ nuôi cấy bào tử rêu độc quyền để phục hồi các vùng đất bị suy thoái, đồi núi lửa (oreum) hoặc khu vực chịu thiên tai.

Về mặt tư duy kinh tế, Code of Nature đã thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí phục hồi môi trường.

Theo quy định tại Hàn Quốc, chi phí phục hồi 1 ha núi có độ dốc trên 0 độ thông thường tiêu tốn khoảng 600 triệu won và mất 30 năm để rừng hồi phục. Tuy nhiên, công nghệ của startup này giúp giảm chi phí xuống chỉ còn từ 30 đến 60 triệu won (tương đương 5-10% chi phí truyền thống) và rút ngắn thời gian phục hồi xuống còn khoảng 17 năm, tức nhanh hơn 40% so với phương pháp cũ.

Đáng chú ý, CEO Park Jae-hong của Code of Nature khẳng định triết lý kinh doanh không sa đà vào việc "làm từ thiện" thuần túy. Để tồn tại dài hạn, doanh nghiệp này chủ động tiếp cận các công ty khai khoáng, xây dựng – những đơn vị có nghĩa vụ bắt buộc về phục hồi môi trường – để cung cấp dịch vụ với mức phí đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông. Bên cạnh các doanh nghiệp công nghệ sâu, Jeju cũng chứng kiến sự trỗi dậy của các thương hiệu khai thác giá trị bản địa như Jeju Basalt.

Thương hiệu này đã định vị hình ảnh đảo Jeju thông qua dòng bánh "Jeju Dolppang" mô phỏng đá huyền vũ, ứng dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế nhằm tái hiện kết cấu sần tự nhiên. Từ một hộ kinh doanh cá thể, thông qua gọi vốn đầu tư để chuyên nghiệp hóa nhà máy, Jeju Basalt đã trở thành đối tác của các tập đoàn lớn như Starbucks, Innisfree và hiện đang đặt mục tiêu trở thành "sứ giả văn hóa" vươn tầm toàn cầu.

Trường hợp của Code of Nature và Jeju Basalt cho thấy chiến lược Tech & Local không chỉ dừng ở công nghệ cao mà còn mở rộng sang cả lĩnh vực bảo tồn và tiêu dùng sáng tạo. Khi nhà nước cung cấp các "hộp cát" (sandbox) để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới trên đất công, khu vực tư nhân sẽ phát huy tối đa năng lực đổi mới sáng tạo./.