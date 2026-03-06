Mô hình dân vận thiết thực đồng hành cùng người dân vùng biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đồng hành cùng người dân vùng biên giới ổn định cuộc sống. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Những mô hình, phong trào dân vận thiết thực



Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hiện đang duy trì 10 mô hình, phong trào dân vận thiết thực như: Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, mô hình trông lúa nước, mô hình “trạm quân dân y kết hợp”, mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”... Các mô hình này đã góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân và dân nơi biên giới.



Một trong những cách làm tiêu biểu là mô hình trồng lúa nước do Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tại xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) mang lại hiệu quả rõ nét. Nhờ sự hướng dẫn tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ biên phòng về kỹ thuật canh tác, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng lúa nước. Nhờ đó, ban đầu chỉ có 3 hộ tham gia trên diện tích khoảng 0,6 ha, đến nay đã phát triển lên 18 hộ với hơn 10 ha, năng suất đạt 5 - 6 tấn/ha, cao gấp 5 lần so với sản xuất lúa rẫy trước đây, giúp nhiều hộ gia đình chống đói giáp hạt, từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.



Đại úy Hồ Ngọc Đạt, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Ia Púch, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Trong quá trình mở rộng diện tích sản xuất lúa nước, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp xuống cùng bà con làm đất, xuống giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Khi ruộng lúa xanh tốt, người dân phấn khởi thì cán bộ, chiến sĩ cũng rất vui. Đến mùa thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại cùng bà con xuống gặt lúa, chia sẻ niềm vui được mùa.



Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp dân ổn định cuộc sống, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức xây mới, sửa chữa 74 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương trị giá gần 5,2 tỷ đồng. Riêng chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", lực lượng biên phòng tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 42 căn nhà trị giá hơn 1,3 tỷ đồng và trên 1.000 ngày công, góp phần cùng địa phương hoàn thành 496 căn nhà cho các hộ dân địa bàn khó khăn và khu vực biên giới.



Thượng úy Phan Đình Duy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch chia sẻ, trong quá trình hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng trực tiếp vận chuyển vật liệu, cùng tham gia xây dựng các hạng mục. Nhờ đó, nhiều căn nhà được hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao cho người dân sử dụng.



Đối với nhiều hộ dân khó khăn vùng biên giới, những căn nhà mới không chỉ giúp che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Bà Rơ Mah Broi ở làng Goòng, xã Ia Púch, xúc động cho biết, trước đây, căn nhà của gia đình bà đã xuống cấp, tường và mái tôn đều hư hỏng nên mỗi khi mưa gió rất vất vả. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, gia đình bà đã có ngôi nhà mới khang trang, cuộc sống ổn định hơn. Gia đình bà rất vui và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp đỡ.