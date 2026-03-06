Tin tức
Mô hình dân vận thiết thực đồng hành cùng người dân vùng biên giới
Những mô hình, phong trào dân vận thiết thực
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hiện đang duy trì 10 mô hình, phong trào dân vận thiết thực như: Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, mô hình trông lúa nước, mô hình “trạm quân dân y kết hợp”, mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”... Các mô hình này đã góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân và dân nơi biên giới.
Một trong những cách làm tiêu biểu là mô hình trồng lúa nước do Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tại xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) mang lại hiệu quả rõ nét. Nhờ sự hướng dẫn tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ biên phòng về kỹ thuật canh tác, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng lúa nước. Nhờ đó, ban đầu chỉ có 3 hộ tham gia trên diện tích khoảng 0,6 ha, đến nay đã phát triển lên 18 hộ với hơn 10 ha, năng suất đạt 5 - 6 tấn/ha, cao gấp 5 lần so với sản xuất lúa rẫy trước đây, giúp nhiều hộ gia đình chống đói giáp hạt, từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
Đại úy Hồ Ngọc Đạt, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Ia Púch, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Trong quá trình mở rộng diện tích sản xuất lúa nước, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp xuống cùng bà con làm đất, xuống giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Khi ruộng lúa xanh tốt, người dân phấn khởi thì cán bộ, chiến sĩ cũng rất vui. Đến mùa thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại cùng bà con xuống gặt lúa, chia sẻ niềm vui được mùa.
Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp dân ổn định cuộc sống, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức xây mới, sửa chữa 74 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương trị giá gần 5,2 tỷ đồng. Riêng chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", lực lượng biên phòng tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 42 căn nhà trị giá hơn 1,3 tỷ đồng và trên 1.000 ngày công, góp phần cùng địa phương hoàn thành 496 căn nhà cho các hộ dân địa bàn khó khăn và khu vực biên giới.
Thượng úy Phan Đình Duy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch chia sẻ, trong quá trình hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng trực tiếp vận chuyển vật liệu, cùng tham gia xây dựng các hạng mục. Nhờ đó, nhiều căn nhà được hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao cho người dân sử dụng.
Đối với nhiều hộ dân khó khăn vùng biên giới, những căn nhà mới không chỉ giúp che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Bà Rơ Mah Broi ở làng Goòng, xã Ia Púch, xúc động cho biết, trước đây, căn nhà của gia đình bà đã xuống cấp, tường và mái tôn đều hư hỏng nên mỗi khi mưa gió rất vất vả. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, gia đình bà đã có ngôi nhà mới khang trang, cuộc sống ổn định hơn. Gia đình bà rất vui và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp đỡ.
Gia Lai có địa bàn biên giới rộng, nhiều khu vực còn cách trở nên đời sống dân sinh còn nhiều thiếu thốn. Trong bối cảnh đó, lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác dân vận giúp dân nâng cao đời sống, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ cốt lõi. Vì vậy, tại các xã biên giới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch Siu H’Ler cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả an sinh xã hội cho nhân dân. Địa phương luôn trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ đó và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.
Theo Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cùng với việc giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, lực lượng biên phòng luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Các đồn biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn được giao quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Từ những mô hình hỗ trợ sinh kế, những căn nhà nghĩa tình đến sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong lao động sản xuất, diện mạo nhiều thôn, làng vùng biên của tỉnh Gia Lai từng ngày đổi thay. Những việc làm thiết thực ấy đã bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên vùng biên giới xa xôi./.