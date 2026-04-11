Minh bạch hóa năng lực, đánh giá cán bộ bằng thước đo thực chất ​

Cán bộ tại Trung tâm hành chính công xã Trà Bồng nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, lấy sự hài lòng của người dân làm thức đo. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN Thực hiện Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định 399-QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, công tác đánh giá cán bộ tại cấp cơ sở đã bước sang trang mới khi cắt bỏ hoàn toàn lối mòn “dĩ hòa vi quý” hằng năm. Tại xã Ba Gia, việc dành tới 70% điểm số cho kết quả định lượng KPI chính là quyết tâm “thanh lọc” và nâng cao hiệu suất bộ máy.

Ông Võ Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia khẳng định: Địa phương xác định công tác đánh giá cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, bắt đầu từ việc đánh giá đúng, do đó phải mạnh dạn triển khai dù ban đầu rất khó. Mục tiêu là chuyển mạnh sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Tỷ lệ 70% là 'áp lực tích cực' để mỗi cán bộ phải tự soi lại mình, nỗ lực thường xuyên thay vì chỉ dồn sức vào cuối năm.

Ông Trần Đăng Hưng, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng của xã Ba Gia chia sẻ, đây là bước điều chỉnh quan trọng về tư duy và trách nhiệm thực thi công vụ, giúp lãnh đạo có căn cứ khoa học để khen thưởng, kỷ luật hoặc điều chỉnh phân công công việc kịp thời.

Từ phía người thực thi, ông Huỳnh Công Trung, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Ba Gia thông tin, định kỳ hằng tuần, đơn vị xây dựng kế hoạch và sản phẩm riêng. Áp lực là có, vì nhiều nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành chỉ trong 2-3 ngày thay vì cả tuần như trước. Tuy nhiên, khi kết quả được lượng hóa, nỗ lực của người làm được ghi nhận công bằng hơn, không còn tình trạng người làm nhiều, người làm ít mà đánh giá như nhau. Chính quy trình 3 bước (lập danh sách – xác định sản phẩm – quy đổi đơn vị) đã giúp chuẩn hóa khối lượng công việc, tạo sự minh bạch tối đa trong nội bộ cơ quan.



Hiệu ứng từ phương pháp quản trị hiện đại này đã lan tỏa mạnh mẽ đến xã miền núi Trà Bồng - nơi đặc thù địa hình và điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Tại đây, áp dụng KPI không chỉ là câu chuyện về con số mà là sự thấu hiểu và chia sẻ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng cho biết: 100% cán bộ xã đã nắm vững phương pháp này. Dù khó khăn trong việc lượng hóa các công việc đột xuất như tiếp dân, xử lý đơn thư nhưng xã đã linh hoạt xây dựng bộ tiêu chí sát từng vị trí, từ văn phòng đến thôn, tổ để đảm bảo công bằng. Sự linh hoạt này giúp đánh giá đúng thực tế, thúc đẩy hiệu quả, không làm thiệt thòi cho những người nhiệt tình nhận việc khó. Năng lực của mỗi cán bộ được “đo đếm” chính xác bằng chỉ số hài lòng của người dân và tốc độ giải quyết hồ sơ.

Minh chứng rõ nhất cho hiệu quả này chính là sự ghi nhận từ phía người dân. Ông Hồ Văn Rin, trú tại xã Trà Bồng phấn khởi nói: “Hồi trước đi làm giấy tờ vất vả lắm, người dân phải đi lại nhiều lần. Giờ lên xã, cán bộ nhiệt tình hướng dẫn làm trên điện thoại rất nhanh, tôi không còn phải chờ đợi lâu...".

Bà Đồng Thị Vị, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Trà Bồng nêu rõ, việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến là yêu cầu tiên quyết. Thái độ phục vụ tận tâm chính là giá trị cốt lõi khi thực hiện phương pháp định lượng (KPI).

Có thể thấy, việc chuyển đổi sang đánh giá bằng KPI tại Quảng Ngãi đang từng bước xóa bỏ khoảng cách về hiệu quả hành chính giữa các vùng miền. Sự đồng bộ từ quyết tâm của lãnh đạo, nỗ lực của công chức đến sự thụ hưởng của người dân chính là chìa khóa để xây dựng một nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, thực sự vì nhân dân phục vụ trong kỷ nguyên số./.