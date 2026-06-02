Mikazuki mở rộng đầu tư du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

Ngày 1/6, Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) tổ chức khai trương khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Mikazuki Villas - The Ryokan thuộc giai đoạn 2 Dự án Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa tại thành phố Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mang đậm phong cách Nhật Bản bên bờ vịnh Đà Nẵng.
  Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương khu biệt thự nghỉ dưỡng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki Odaka Yoshimune cho biết, sau 4 năm đi vào hoạt động kể từ tháng 6/2022, Da Nang Mikazuki đạt tỷ lệ lấp đầy phòng bình quân trên 70%. Với khoản đầu tư bổ sung khoảng 3 tỷ Yên cho giai đoạn 2, dự án dự kiến nâng tổng số phòng lưu trú lên 447 phòng.
Theo ông Odaka Yoshimune, hiện khu nghỉ dưỡng đón khoảng 770.000 lượt khách mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút 1 triệu lượt khách/năm sau khi giai đoạn 2 hoàn thành. Tập đoàn không chỉ hướng đến phát triển hoạt động kinh doanh mà còn mong muốn góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
Giai đoạn 2 của dự án được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm một tòa khách sạn cao 15 tầng và 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng có khu vực lễ tân riêng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với du khách trong và ngoài nước.
Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas - The Ryokan là dấu mốc quan trọng, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư và định hướng phát triển du lịch chất lượng cao của thành phố.
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Đà Nẵng xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao, thông minh và bền vững, đồng thời ưu tiên thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, giàu bản sắc văn hóa và góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến.
Việc đưa vào khai thác 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản không chỉ bổ sung sản phẩm du lịch chất lượng cao cho thành phố mà còn góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách. Dự án cũng là minh chứng cho xu hướng đầu tư chú trọng chất lượng dịch vụ, không gian nghỉ dưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng sự hiện diện và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
  Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Mori Takero phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  
Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Mori Takero cho biết, việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Mikazuki Villas - The Ryokan là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công. Ông bày tỏ tin tưởng dự án sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - du lịch của Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, Mikazuki Villas - The Ryokan gồm 14 căn biệt thự 2 và 3 phòng ngủ, diện tích tối đa 284 m²/căn, được thiết kế theo tinh thần Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và tiện nghi hiện đại.
Dự án tọa lạc trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, thuận lợi kết nối với trung tâm thành phố Đà Nẵng, đồng thời mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư, yên bình. Mỗi biệt thự được trang bị hồ bơi riêng có hệ thống làm ấm nước, không gian sinh hoạt mở và các tiện ích nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật Bản.
  Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Mikazuki Villas - The Ryokan. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  
Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với hơn 22 tỉnh, thành của Nhật Bản. Trong số đó, Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức với sáu thành phố gồm: Kawasaki, Sakai, Yokohama, Kisarazu, Nagasaki và Kinokawa; trong đó Yokohama và Kawasaki đều thuộc tỉnh Kanagawa.
Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố, với hơn 1,14 tỷ USD cho 261 dự án. Hầu hết dự án hoạt động tốt, đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm./.

Việt Nam thúc đẩy tham gia toàn cầu đối với Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

