Mikazuki mở rộng đầu tư du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Theo ông Odaka Yoshimune, hiện khu nghỉ dưỡng đón khoảng 770.000 lượt khách mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút 1 triệu lượt khách/năm sau khi giai đoạn 2 hoàn thành. Tập đoàn không chỉ hướng đến phát triển hoạt động kinh doanh mà còn mong muốn góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
Giai đoạn 2 của dự án được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm một tòa khách sạn cao 15 tầng và 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng có khu vực lễ tân riêng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng đối với du khách trong và ngoài nước.
Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas - The Ryokan là dấu mốc quan trọng, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư và định hướng phát triển du lịch chất lượng cao của thành phố.
Việc đưa vào khai thác 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản không chỉ bổ sung sản phẩm du lịch chất lượng cao cho thành phố mà còn góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách. Dự án cũng là minh chứng cho xu hướng đầu tư chú trọng chất lượng dịch vụ, không gian nghỉ dưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng sự hiện diện và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
Theo Ban tổ chức, Mikazuki Villas - The Ryokan gồm 14 căn biệt thự 2 và 3 phòng ngủ, diện tích tối đa 284 m²/căn, được thiết kế theo tinh thần Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và tiện nghi hiện đại.
Dự án tọa lạc trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, thuận lợi kết nối với trung tâm thành phố Đà Nẵng, đồng thời mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư, yên bình. Mỗi biệt thự được trang bị hồ bơi riêng có hệ thống làm ấm nước, không gian sinh hoạt mở và các tiện ích nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật Bản.
Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố, với hơn 1,14 tỷ USD cho 261 dự án. Hầu hết dự án hoạt động tốt, đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm./.