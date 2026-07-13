Miễn phí phục dựng ảnh liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh (khuyến khích gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã số hóa). Ảnh gốc sẽ được tiếp nhận, quản lý, bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành quá trình phục dựng ảnh, gia đình sẽ được bàn giao file ảnh phục dựng và ảnh in (hoàn toàn miễn phí) để lưu giữ, thờ phụng và sử dụng theo nhu cầu. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ khôi phục chân dung của người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố với sự hỗ trợ từ nhóm phục dựng ảnh Team Lee sẽ tiếp nhận những bức ảnh của liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng do thời gian để thực hiện phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài. Đây không chỉ là hoạt động ứng dụng công nghệ nhằm khôi phục hình ảnh của các Anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn của Dân tộc ta.

*Động viên các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Cùng ngày, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu phục vụ giám định ADN, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Trước khi kiểm tra hiện trường, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, theo kế hoạch, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại đây. Cùng với việc lấy mẫu, toàn bộ hồ sơ, dữ liệu của từng phần mộ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý thống nhất để phục vụ công tác lưu trữ, đối chiếu và giám định ADN, tạo cơ sở từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin sau nhiều thập kỷ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia chiến dịch. Công tác lấy mẫu được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm yêu cầu khoa học, chính xác và tính tôn nghiêm. Các khâu từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, số hóa thông tin đến bàn giao mẫu phẩm đều được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ đạo và các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, tập trung cao độ trong từng công đoạn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn trong quá trình lấy mẫu. Mỗi mẫu phẩm không chỉ là căn cứ khoa học phục vụ giám định ADN mà còn gắn với hy vọng tìm lại tên tuổi của một liệt sĩ và mong mỏi của thân nhân trên khắp cả nước sau nhiều năm chờ đợi.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần, tiếp sức cho các lực lượng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và trao quà động viên các lực lượng, tổ công tác. Lãnh đạo tỉnh biểu dương tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia và các lực lượng phối hợp đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khẳng định việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.