Michael Learns To Rock lưu diễn vòng quanh Châu Á, Việt Nam cũng là điểm đến

Tour diễn mang tên “Take Us To Your Heart’’ sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ vào tối 17-11 tới, người hâm mộ tại Việt Nam sẽ có cơ hội được thưởng thức những bài hit lừng danh trên toàn thế giới của nhóm nhạc Michael Learns To Rock (MLTR) ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần thứ 4 các ‘’ông chú quốc dân’’ Đan Mạch đến Việt Nam và là lần đầu tiên họ tổ chức concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Cũng theo Ban tổ chức, CTicket (Cake by Vpbank) là đối tác độc quyền phân phối vé cho show diễn đình đám này.

Đây cũng là sự kiện nằm trong tour lưu diễn vòng quanh 6 nước châu Á: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore và Việt Nam của ban nhạc MLTR. Với sức hút của mình, họ đang tạo ra những cơn sốt săn vé để “trở lại thanh xuân’’ của các thế hệ 8X, 9X khắp nơi. Ngoài những bài hit quen thuộc, MLTR cũng “nhá hàng’’ những sáng tác mới, phong cách trình diễn, hiệu ứng sân khấu và phần trình diễn live “đỉnh của đỉnh’’ hứa hẹn làm khán giả mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Về Michael Learns To Rock:

Michael Learns To Rock (MLTR) là nhóm nhạc pop rock nổi tiếng từ Đan Mạch, thành lập năm 1988 với 4 thành viên: Jascha Richter, Kare Wanscher, Mikkel Lentz và Soren Madsen. Hiện tại, nhóm chỉ còn 3 thành viên là Jascha (piano), Kare (trống) và Mikkel (guitar - nhà sản xuất). Tên ban nhạc được lấy cảm hứng từ Michael Jackson theo cách chơi chữ hài hước, khi họ tham gia một cuộc thi nhạc rock địa phương dù là nhóm nhạc pop.

Với hơn 30 năm hoạt động, MLTR ghi dấu ấn với những bản ballad nhẹ nhàng, lãng mạn và trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu thập niên 90. Nhờ chất giọng êm ái và tài năng sáng tác tuyệt vời, MLTR làm say lòng biết bao thế hệ người nghe nhạc, mỗi ca khúc là một câu chuyện đầy cảm xúc, đưa khán giả vào những cuộc tình đẹp và những nỗi đau tan vỡ. Sẽ chẳng có gì khó hiểu khi người ta mở những bài hát - những bản tình ca buồn da diết như 25 Minutes, Take me to your heart, Paint my love, Sleeping child, The actor, That’s why, Noting to lose… ở bất cứ đâu, và từ đó, những giai điệu bay bổng này đã kết nối thế hệ 8X, 9X toàn cầu và trở thành những bài tình ca bất hủ cho đến thời điểm hiện tại.

Dù thị trường âm nhạc thế giới luôn đi theo những xu hướng, trào lưu mới mỗi ngày, nhưng tài năng và giá trị của những bài hát MLTR đã để lại cho nền âm nhạc toàn cầu là điều khó phủ nhận. Trong thời đại nhạc số phát triển rầm rộ, nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng, luôn là lĩnh vực phải cạnh tranh khốc liệt, tuy vậy, MLTR vẫn giữ vững phong độ và liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới mẻ, điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của họ trong lòng người hâm mộ.

CTicket độc quyền phân phối vé show ‘’Take Us To Your Heart’’

Với sức hút từ ban nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock (MLTR) và mức giá vé hợp lý, ban tổ chức dự đoán lượng người hâm mộ truy cập sẽ tăng cao. Vì vậy, CTicket của Ngân hàng số Cake by VPBank đã được chọn làm đơn vị phân phối vé độc quyền cho sự kiện.

CTicket là một trong những nền tảng phân phối vé hàng đầu tại Việt Nam, luôn mang đến dịch vụ chất lượng và tiện lợi. Được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ của Cake by VPBank, CTicket cam kết cung cấp trải nghiệm tối ưu với hệ thống bán vé ổn định, phương thức thanh toán an toàn và quy trình check-in nhanh chóng, giúp người dùng "săn vé" một cách dễ dàng và trọn vẹn.

Gia nhập thị trường vé online vào thời điểm nhu cầu tham gia sự kiện văn hóa, giải trí tăng cao, CTicket đặt mục tiêu trở thành nền tảng bán vé hàng đầu tại Việt Nam. CTicket không ngừng nâng cao chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng, cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm, đảm bảo mọi thắc mắc được giải đáp kịp thời.

Trong tour Take Us To Your Heart Asia Tour của MLTR tại Sân vận động Phú Thọ, TP.HCM với CTicket là đối tác phân phối vé độc quyền. Với đa dạng hạng vé từ thấp nhất là CAT 4 (850.000 đồng) đến cao nhất là VVIP (4.500.000 đồng), cùng nhiều quà tặng lưu niệm hấp dẫn.

Vé của đêm diễn được phân phối Online độc quyền tại CTicket từ 10h ngày 04/10/2024. Hứa hẹn sẽ là cuộc tranh giành vé sôi nổi trong cộng đồng fan Michael Learns To Rock tại Việt Nam.



Link mua vé chính thức: https://cticket.cake.vn/event/michael-learns-to-rock-241711



Link website: https://cticket.cake.vn/en

Fanpage: https://www.facebook.com/cticket.cake.vn