Mexico: Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt mức cao kỷ lục

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo cùng ngày của INEGI cho biết tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Mexico trong năm 2025 đạt 664,8 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2024. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi Mexico bắt đầu thống kê đầy đủ số liệu thương mại hàng hóa năm 1991. Cơ cấu xuất khẩu cho thấy nhóm hàng không thuộc lĩnh vực năng lượng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, đạt khoảng 643,6 tỷ USD, tăng hơn 9% so với năm trước.

Phương tiện vận chuyển hàng xuất khẩu của Mexico tại khu vực biên giới với Mỹ. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Trong khi đó, xuất khẩu dầu mỏ giảm mạnh, chỉ đạt trên 21 tỷ USD, giảm hơn 26%, phản ánh tác động của giá dầu thế giới và sản lượng khai thác suy giảm.

Trong nhóm hàng chế tạo, các mặt hàng máy móc, thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử và sản phẩm kim loại ghi nhận mức tăng tích cực, tiếp tục là trụ cột của xuất khẩu Mexico. Ngược lại, xuất khẩu ô tô và linh kiện ô tô giảm nhẹ, cho thấy những khó khăn nhất định của ngành này trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường chủ lực có dấu hiệu chững lại.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mexico trong năm 2025 đạt khoảng 664,1 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước đó. Nhờ xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, cán cân thương mại hàng hóa của Mexico ghi nhận thặng dư khoảng 770 triệu USD, đảo chiều so với mức thâm hụt lớn của năm 2024.

Giới phân tích cho rằng, kết quả này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của xuất khẩu trong tăng trưởng kinh tế Mexico, đồng thời cho thấy năng lực sản xuất và khả năng duy trì vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ, bất chấp bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu còn nhiều biến động./.