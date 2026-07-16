Màu áo xanh tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa

Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và Ngày hội Thanh niên Đại học Thái Nguyên – “TNU YOUTH FEST 2026” với chủ đề: “Thắp lửa tuổi trẻ – Kết nối địa bàn – Tri ân và cống hiến”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Bước vào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, các cơ sở Đoàn, Hội trong Đại học Thái Nguyên đã chủ động xây dựng nhiều đội hình, chương trình và phần việc gắn với thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Trước đó, nhiều hoạt động đã được triển khai như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, hỗ trợ chuyển đổi số, chăm lo gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi...



Sau chương trình ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh. Trong đó, các xã, phường thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên (địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước đây) được lựa chọn là địa bàn cao điểm trong đợt ra quân lần này.



Trong chiến dịch năm nay, các đội hình tập trung triển khai những nội dung thiết thực như hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng và phong trào Bình dân học vụ số; ứng dụng khoa học, công nghệ trong phục vụ người dân; tư vấn, chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP; bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp STEAM, Tin học, Ngoại ngữ và kỹ năng số cho thiếu nhi; hỗ trợ văn hóa đọc; thực hiện các hoạt động tri ân, an sinh xã hội và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Riêng tại địa bàn cao điểm thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên dự kiến triển khai 30 đội hình tình nguyện, với sự tham gia của khoảng 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tổ chức các hoạt động tại 9 xã, phường. Các đội hình phấn đấu thực hiện gần 20 công trình, phần việc thanh niên; trao tặng ít nhất 500 suất quà an sinh xã hội; trồng mới khoảng 1.200 cây xanh; tổ chức các hoạt động đồng hành với gần 1.000 thiếu nhi...



Giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên, ông Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh để thực hiện tốt chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, các đội hình tình nguyện tập trung thực hiện tốt các nội dung như phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; triển khai các hoạt động đúng kế hoạch, đúng mục tiêu, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tạo được giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ trao cờ xuất quân cho các đại diện của đội hình trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026; trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho các phường Bắc Kạn, Đức Xuân và xã Ba Bể với tổng trị giá 300 triệu đồng; trao tặng quà cho 6 cô giáo đã vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy trên địa bàn các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên; trao biểu trưng các công trình thanh niên dành cho các địa phương đồng hành trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026./.