“Mật Lệnh Ngày Trở Về”: Kết nối giới trẻ với ký ức Cựu chiến binh





Khoảnh khắc một cựu chiến binh gửi lại lời nhắn qua Audio Guest Book trong chương trình "Mật Lệnh Ngày Trở Về".



Với thông điệp “Từ chuyện đời thường, hiểu điều phi thường”, Mật Lệnh 20s lựa chọn cách tiếp cận lịch sử thông qua những trải nghiệm gần gũi: một gian hàng, một lời kể, một lời nhắn âm thanh, một bức ảnh cưới muộn hay một tiết mục văn nghệ được gửi tới các bác bằng tất cả sự trân trọng.

Trước khi tổ chức “Mật Lệnh Ngày Trở Về”, Mật Lệnh 20s đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm giúp người trẻ tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, gần gũi và chủ động hơn. Nổi bật trong đó là chuỗi Escape Room “Mật lệnh từ lòng đất” với 3 chặng tổ chức tại Trường Đại học FPT Hà Nội, Vincom Center Bà Triệu và Vincom Plaza Imperia Hải Phòng.

Thông qua không gian nhập vai, giải mã mật thư, tìm manh mối và hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh lấy cảm hứng từ hầm tác chiến, người tham gia không chỉ được thử thách khả năng quan sát, suy luận và phối hợp đồng đội, mà còn có thêm một cách tiếp cận mới với những lát cắt của lịch sử.

Sau ngày hội trải nghiệm tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, dự án tiếp tục mở rộng hành trình kết nối hai thế hệ thông qua cuộc thi sáng tạo đa phương tiện “Mật Lệnh Hai Thế Hệ”. Cuộc thi khuyến khích học sinh, sinh viên và người trẻ thể hiện góc nhìn của mình về sự kết nối giữa tuổi 20 của các ông cựu chiến binh trong thời chiến và tuổi 20 của người trẻ hôm nay thông qua các hình thức như hình ảnh, âm thanh và video.

Ngay từ khu vực cổng vào, người tham gia đã được dẫn vào không khí của “Mật Lệnh Ngày Trở Về” thông qua khu check-in được thiết kế theo tinh thần của dự án. Đây là nơi các bạn học sinh, sinh viên, cộng tác viên và khách mời nhận thông tin chương trình, làm quen với hành trình trải nghiệm và chuẩn bị bước vào các hoạt động chính trong ngày hội.

Người trẻ tham gia trải nghiệm gian hàng thử thách sức bền tại chương trình "Mật Lệnh Ngày Trở Về".



Từ điểm check-in, người tham gia bắt đầu hành trình “nhận mật lệnh”, di chuyển qua các gian hàng và tham gia những hoạt động được thiết kế dựa trên ký ức thời chiến – thời bình.

Một trong những điểm nổi bật của ngày hội là hệ thống gian hàng thời chiến, nơi người trẻ được trực tiếp tham gia các hoạt động mô phỏng một phần đời sống, sinh hoạt và tinh thần của người lính trong thời chiến.

Các hoạt động như gấp chăn màn theo nếp sinh hoạt quân đội, giải mã mật thư, thử thách vận chuyển quân nhu, trạm cứu thương, ẩm thực thời chiến và các nhiệm vụ tương tác đã giúp học sinh, sinh viên không chỉ “nghe kể” về quá khứ, mà còn được tự mình thử, cảm nhận và suy ngẫm.

Thông qua từng thử thách, những chi tiết đời thường như một chiếc ba lô, một nắm cơm, một tín hiệu mật mã hay cách băng bó vết thương trở thành điểm mở để người trẻ hiểu hơn về sự thiếu thốn, kỷ luật, tinh thần sẻ chia và khả năng thích nghi của thế hệ đi trước trong hoàn cảnh chiến tranh.

Bên cạnh khu gian hàng thời chiến dành cho người trẻ, gian hàng thời bình được thiết kế như một không gian trải nghiệm dành cho các ông bà cựu chiến binh, thương bệnh binh tại Trung tâm.

Tại khu vực photobooth, các cựu chiến binh được trải nghiệm hoạt động chụp ảnh lấy liền trong không khí vui vẻ, gần gũi. Nhiều cựu chiến binh hào hứng khi được chỉnh trang phục, tạo dáng cùng người bạn đời, bạn bè, cán bộ chăm sóc hoặc các bạn sinh viên. Những khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại tiếng cười, sự phấn khởi cho các ông bà, mà còn khiến các y bác sĩ, cán bộ tại Trung tâm xúc động khi được chứng kiến các cựu chiến binh có thêm một trải nghiệm mới mẻ và ấm áp.

Đặc biệt, có một thương bệnh binh từng nhiều lần cận kề sinh tử, gia đình đã có lúc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng cuối cùng bác vẫn kiên cường vượt qua. Khi được chụp ảnh cùng vợ, bà xúc động chia sẻ rằng đây là một trong những lần hiếm hoi hai vợ chồng có được một bức ảnh đẹp, chỉn chu và trọn vẹn bên nhau.

Bên cạnh photobooth, hoạt động Audio Guest Book cũng tạo nên một điểm chạm nhiều cảm xúc. Tại đây, các ông có thể lắng nghe hoặc gửi lại những lời nhắn, lời chia sẻ và ký ức của mình thông qua âm thanh. Những câu chuyện đời thường, lời chúc và cảm xúc trong ngày hội được lưu lại như một “cuốn sổ ký ức” đặc biệt, không viết bằng giấy mực mà bằng chính giọng nói của các ông.

Ảnh tập thể khép lại chương trình với sự tham gia của Ban Tổ chức, người tham gia, các đội biểu diễn, cựu chiến binh và đại diện Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.



Bên cạnh các gian hàng trải nghiệm, hoạt động chụp ảnh cưới và ảnh kỷ niệm dành tặng các cặp vợ chồng cựu chiến binh, thương bệnh binh là một trong những điểm nhấn xúc động nhất của chương trình.

Với nhiều ông bà, đây là lần đầu tiên trong đời được khoác lên mình trang phục cưới, được trang điểm nhẹ, chỉnh trang trang phục và cùng người bạn đời đứng trước ống kính để lưu lại một khung hình trang trọng. Sau nhiều năm đi qua chiến tranh, bệnh tật và những biến cố của cuộc đời, một bức ảnh cưới muộn trở thành món quà tinh thần đặc biệt.

Trong quá trình thực hiện, có những cặp ông bà do sức khỏe yếu không thể di chuyển ra khu vực chụp chính. Ê-kíp đã mang máy ảnh, ánh sáng vào tận phòng để thực hiện bộ ảnh tặng riêng cho ông bà. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt xúc động, bởi điều được ghi lại không chỉ là một bức ảnh, mà còn là tình yêu, sự đồng hành và những năm tháng bền bỉ ở lại bên nhau.

Buổi chiều, chương trình tiếp tục với gala văn nghệ giao lưu có sự góp mặt của các câu lạc bộ nghệ thuật, các đội biểu diễn của học sinh, sinh viên cùng những tiết mục đặc biệt từ chính các cựu chiến binh tại Trung tâm.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng với tinh thần tri ân, kết nối và tiếp nối ký ức. Những bài hát, tiết mục múa, biểu diễn nghệ thuật và phần giao lưu trên sân khấu đã tạo nên không khí ấm áp, gần gũi. Với các bạn trẻ, đây là cơ hội để gửi tới các bác những lời ca và phần trình diễn được chuẩn bị bằng sự nghiêm túc, trân trọng.

Điểm nhấn của gala không chỉ nằm ở phần biểu diễn, mà còn ở những khoảnh khắc giao lưu và chia sẻ. Các bác cựu chiến binh có cơ hội kể lại câu chuyện của mình, gửi gắm lời nhắn tới thế hệ trẻ; trong khi các bạn học sinh, sinh viên được trực tiếp lắng nghe những ký ức từ những người đã đi qua chiến tranh.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chụp ảnh và gala văn nghệ, nhóm sinh viên thực hiện dự án Mật Lệnh 20s cũng đã kêu gọi quyên góp hiện kim và hiện vật để trao tặng các cựu chiến binh, thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành./.