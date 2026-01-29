Mang yêu thương, trao quà Tết tặng đồng bào vùng biên giới Tây Nam

Với phương châm “không để ai thiếu Tết”, chương trình mang theo sự sẻ chia của chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng Phật tử, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc trong dịp Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh cùng đại diện Ban Điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Là người khuyết tật nặng cả 2 chân, ông Nguyễn Thanh Phong (48 tuổi, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh) không giấu được xúc động khi được nhận quà trong những ngày cận Tết. Ông chia sẻ: "Nhiều năm qua, cuộc sống gặp không ít khó khăn, việc mưu sinh phụ thuộc chủ yếu vào sự giúp đỡ của người thân và cộng đồng. Những phần quà Tết hôm nay không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia với người nghèo như chúng tôi”.

Chung niềm vui, bà Bùi Thị Bưng (78 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Bến Cầu) xúc động cho biết, là người già neo đơn, nhiều năm nay, bà sống một mình, thu nhập không ổn định. “Có quà Tết, có gạo, bánh mứt và tiền mặt, tôi thấy Tết năm nay ấm áp hơn. Sự quan tâm của các cấp, các ngành khiến người già như tôi cảm thấy không bị bỏ quên”, bà Bưng bày tỏ.

Tại xã Mỹ Quý, bà Nguyễn Thị Chừa (60 tuổi, ngụ ấp Chồi Mồi) cho biết, đối với người nghèo, mỗi dịp Tết đến là nỗi lo lớn về cơm, áo, gạo, tiền. “Khi được chính quyền xã thông báo có chương trình tặng quà Tết cho người nghèo, tôi và bà con trong xóm mừng lắm. Những phần quà tuy không lớn nhưng rất thiết thực, giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng kinh tế trong những ngày cận Tết, để có thêm niềm vui đón Xuân mới”, bà Chừa chia sẻ.

Hoạt động trao quà góp phần giúp đồng bào vùng biên giới Tây Nam đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Theo Hòa thượng Thích Thiện Niệm, Phó Ban Điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh, mỗi dịp Tết đến, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban điều hành hệ thống chùa Núi Bà luôn chung tay đóng góp, đồng thời vận động các nhà hảo tâm cùng chia sẻ với người nghèo. “Chúng tôi mong muốn mang những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình đến với các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần để ai cũng được đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, yêu thương”, Hòa thượng chia sẻ.

Dịp này, Ban điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh đã trao tặng 500 phần quà Tết, tổng trị giá khoảng 435 triệu đồng, gồm gạo, bánh mứt, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho người nghèo, trẻ em mồ côi và người già neo đơn tại 4 xã Long Thuận, Bến Cầu, Phước Chỉ và Mỹ Quý.

Ông Dương Văn Lam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh cho biết, trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Các hoạt động này đồng thời nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài xã. Những phần quà được trao tặng dịp này là nguồn động viên to lớn, góp phần giúp các hộ nghèo và đối tượng yếu thế có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Người dân xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phấn khởi nhận gạo và nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm trong chương trình Tết vì người nghèo. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ông Dương Văn Lam bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quá cho biết, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài nước để đồng hành chăm lo cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2025, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực xã hội cho công tác an sinh, với tổng giá trị hỗ trợ bằng tiền và hiện vật gần 25 tỷ đồng. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Hội đã kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế, giúp bà con thêm nghị lực vươn lên ổn định cuộc sống./.