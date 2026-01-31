Mang Tết yêu thương đến với người lao động Thủ đô

Các gian hàng với hàng hóa đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm mua sắm của đông đảo công nhân lao động. Ảnh: Minh Nghĩa – TTXVN

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2026” diễn ra trong hai ngày 31/1-1/2/2026, với quy mô 50 gian hàng, hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân, người lao động, được bán với mức giảm giá sâu cùng nhiều hoạt động văn hóa, vui Xuân, bốc thăm trúng thưởng. Chợ Tết không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là không gian sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương.

* Tết sớm lan tỏa yêu thương tới người lao động

Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp Công đoàn Thủ đô lại chung sức đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ngay từ sáng sớm, hơn 2.400 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố đã có mặt tham dự chương trình. Không khí Chợ Tết trở nên rộn ràng bởi tiếng nói cười, sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt. Ai nấy đều mang theo tâm trạng phấn khởi, rạng rỡ khi đón nhận sự quan tâm, sẻ chia thiết thực của tổ chức Công đoàn trong những ngày giáp Tết.

Bày tỏ niềm vui và sự xúc động, chị Phạm Linh Chi, công nhân Công ty Cổ phần Xuân Hòa cho biết, những phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn, giúp người lao động cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành kịp thời của tổ chức Công đoàn. “Những phần quà và sự thăm hỏi, động viên của Công đoàn khiến tôi và nhiều công nhân thêm ấm lòng, vững tin hơn trong công việc. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”, chị Phạm Linh Chi chia sẻ.

Vui mừng và xúc động khi may mắn nhận giải Đặc biệt trong phần bốc thăm trúng thưởng, chị Hà Thị Tư, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fujikin Việt Nam cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ khi được nhận giải Đặc biệt là một chiếc xe máy Yamaha. Sau 15 năm gắn bó với công ty, món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi thuận tiện hơn trong đi lại, phục vụ công việc và cuộc sống hằng ngày”.

Cầm trên tay phiếu quà tặng do Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng, chị Nguyễn Thị Kim Phương, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia mua sắm và bốc thăm trúng thưởng tại các gian hàng Chợ Tết. “Sự quan tâm, chăm lo kịp thời của các cấp Công đoàn là nguồn khích lệ lớn, giúp tôi và nhiều công nhân thêm niềm tin, tiếp tục nỗ lực trong công việc và cuộc sống”, chị Kim Phương cho biết.

Theo ghi nhận, các gian hàng Chợ Tết với hàng hóa phong phú, giá cả phù hợp đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham quan, mua sắm. Không khí càng thêm sôi động ở khu vực bốc thăm trúng thưởng do Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội tổ chức, với hàng trăm đoàn viên hào hứng tham gia và nhận về nhiều phần quà giá trị.

Các đại biểu tham quan các gian hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm được bày bán phục vụ công nhân tại Chợ Tết. Ảnh: Minh Nghĩa – TTXVN

* Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Tại Chợ Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hệ thống gian hàng phong phú, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết với mức giảm giá tối thiểu 10% so với giá bán thực tế. Đáng chú ý, chương trình tiếp tục duy trì các gian hàng “0” đồng, trao tặng hàng nghìn suất quà Tết, cùng 2.400 phiếu mua hàng (voucher) dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, Chợ Tết còn lồng ghép nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp người lao động thêm gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2026” là hoạt động mở đầu cho chuỗi chăm lo Tết Bính Ngọ của Công đoàn Thủ đô. Mỗi gian hàng là một nhịp cầu nghĩa tình giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động; mỗi phần quà trao đi là lời chúc Tết sớm, sự động viên thiết thực giúp công nhân thêm ấm lòng, thêm niềm tin gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chăm lo ngày càng thiết thực hơn, bảo vệ ngày càng hiệu quả hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn”, thăm hỏi, tặng 83.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 5.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tổ chức phương tiện đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về quê đón Tết, để mỗi chuyến xe Công đoàn thực sự là hành trình nghĩa tình, đưa người lao động trở về sum họp cùng gia đình.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao biển hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Nghĩa – TTXVN

Cũng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, trong hai ngày 7-8/2, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” cho 3.600 đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần phát huy bản sắc Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời lan tỏa đậm nét “màu sắc Công đoàn”.

“Chợ Tết Công đoàn” không chỉ mang hương vị Xuân đến sớm với công nhân lao động Thủ đô, mà còn thể hiện sinh động vai trò, trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn trong hành trình chăm lo, bảo vệ người lao động, để mỗi công nhân thêm vững tin, thêm gắn bó, cùng nhau bước vào năm mới với tâm thế và khí thế mới./.