Mang Tết sớm đến với người nghèo vùng biên giới An Phú

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2 phải qua) và đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao căn nhà “19 tháng 8” cho gia đình bà Cao Thị Bường, ở khóm An Thạnh, xã An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN





Ngay trong chương trình, Công an tỉnh An Giang trao tặng nguồn lực an sinh xã hội trị giá 170 triệu đồng cho UBND xã An Phú từ nguồn vận động xã hội hóa, trao tặng 10 suất học bổng mô hình “Em nuôi của Đoàn” cho các em học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng), 50 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và 10 suất quà cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở.



Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang nhận hỗ trợ, chăm sóc 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường ở xã An Phú, mức hỗ trợ là 300.000 đồng/em/tháng.



Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã bàn giao căn nhà “19 tháng 8” trị giá gần 75 triệu đồng (trong đó, Công an tỉnh An Giang vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia gia đình đóng góp) cho gia đình bà Cao Thị Bường, ở khóm An Thạnh, xã An Phú.



Thông qua chương trình, Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị đồng hành mong muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với chính quyền, nhân dân, lực lượng Công an cơ sở và các em học sinh khu vực biên giới xã An Phú, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.



Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2026 tại xã An Phú là hoạt động ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang về phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Các hoạt động sẽ giúp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện các hoạt động dân vận, tình nghĩa xã hội, chung sức cùng cộng đồng gắn với thực hiện thành công cao điểm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.



Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026 gồm nhiều hoạt động an sinh xã hội, công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giúp nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với vùng biên cương Tổ quốc. Các hoạt động cũng động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu mạnh./.