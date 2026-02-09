Mang Tết đủ đầy đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống, đảm bảo thu nhập cho công nhân lao động qua những hoạt động thiết thực có sức lan tỏa mạnh mẽ và thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thành phố phấn đấu GRDP tăng từ 11% trở lên trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ, tạo đột phá hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đô thị thông minh, giải quyết 5 điểm nghẽn lớn. Trên cơ sở chương trình phát triển của Thủ đô, động lực phát triển kinh tế - xã hội và toàn xã hội là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Nhờ đó, năng suất lao động sẽ được cải thiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, nội quy, chế độ phúc lợi để người lao động nắm rõ, tạo đồng thuận, không để phát sinh điểm nóng về quan hệ lao động. Đồng thời, các cấp Công đoàn cần chủ động nắm bắt tâm tư, kiến nghị của công nhân tại doanh nghiệp, kịp thời phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động xử lý vướng mắc, hạn chế tranh chấp, đình công. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", rà soát các trường hợp yếu thế, xây dựng dữ liệu để có giải pháp hỗ trợ lâu dài, giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Đồng thời, các cấp Công đoàn Thủ đô vận động đoàn viên đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, đẩy mạnh thi đua lao động, sáng kiến cải tiến, nâng cao năng suất và tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn có khu công nghiệp để chăm lo cho công nhân. Đặc biệt, thành phố sẽ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp, góp phần bảo đảm an sinh cho người lao động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao tặng quà hỗ trợ các công nhân tiêu biểu. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" được tổ chức từ 7-8/2. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết, với hơn 70 gian hàng thiết yếu, mức giảm giá sâu; 3.600 phiếu mua hàng, nhiều suất quà "0 đồng", góp phần giúp người lao động đón Tết với niềm phấn khởi, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đời sống tinh thần được cải thiện.

Là một hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa nhân văn của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chương trình được tổ chức xuyên suốt từ Trung ương, thành phố đến các Công đoàn xã, phường, Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, Công đoàn các Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở; trong đó 100% các Công đoàn xã, phường trên địa bàn đã tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa này.

Toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô dự kiến có 83.000 suất quà Tết được trao tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân lao động sẽ được tổ chức trực tiếp đưa về quê ăn Tết.

Trên tinh thần nỗ lực cố gắng vươn lên, vững bước kỷ nguyên mới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trực tiếp và giao Công đoàn xã, phường thăm hỏi, động viên người lao động làm việc xuyên Tết Bính Ngọ. Đặc biệt, 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự chương trình hôm nay được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, kèm theo quà Tết và voucher mua sắm; được hòa mình vào không khí Tết truyền thống với các hoạt động gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng, để Tết không chỉ là đủ đầy, mà còn là ấm áp và sum vầy.../.