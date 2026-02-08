Mang Tết đến bà con vùng biên giới

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (phải) trao tặng quà cho người dân tại xã biên giới Hùng Sơn tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, Hùng Sơn là xã biên giới còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ. Việc tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ mang ý nghĩa chăm lo Tết cho người dân, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố đối với đồng bào vùng biên. Thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.





Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao tặng quà Tết dành cho các hộ nghèo, bị ảnh hưởng do thiên tai sạt lở tại xã biên giới Hùng Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trải qua đợt mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng trong mùa bão vừa qua, xã biên giới Hùng Sơn từng đối mặt với nhiều mất mát, khó khăn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhà cửa và hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân, Hùng Sơn đang dần hồi sinh, diện mạo nông thôn từng bước được khôi phục, đời sống sinh hoạt của bà con từng bước ổn định trở lại. Những nếp nhà mới, tuyến đường được gia cố, sản xuất được khôi phục đã tạo nên không khí phấn chấn, ấm áp khi mùa Xuân đang về trên vùng biên giới thành phố Đà Nẵng.



Chương trình văn nghệ được tổ chức tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN



Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, hướng trực tiếp đến nhu cầu của người dân vùng biên. Tại trung tâm xã, các tổ y tế của bộ đội Biên phòng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân, tập trung vào người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Cùng đó, các mô hình “Tay kéo biên phòng”, gian hàng Tết 0 đồng, gói bánh chưng xanh và các trò chơi dân gian được tổ chức đồng bộ, tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho người dân vùng biên trong những ngày giáp Tết.





Biểu diễn giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào được tổ chức tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, trao phương tiện y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ con giống nhằm giúp người dân phát triển sinh kế bền vững. Hàng nghìn suất quà Tết cũng được trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hùng Sơn.



Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua chương trình, lực lượng Bộ đội Biên phòng mong muốn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân và dân, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.



Hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở xã biên giới Hùng Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN



Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An cho rằng, các hoạt động trong chương trình đã kịp thời hỗ trợ người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là đối với những hộ còn gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm của các cấp, các ngành và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp thêm động lực để bà con yên tâm bám đất, bám làng, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài.



Không chỉ dừng lại ở việc mang Tết đến sớm với người dân, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Qua đó, tạo nền tảng để chính quyền và nhân dân xã biên giới Hùng Sơn tiếp tục đồng lòng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, hướng tới một mùa Xuân bình yên và phát triển bền vững./.