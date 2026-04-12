Mang "Tết ấm" đến với đồng bào và chiến sĩ dân tộc Khmer

Ban tổ chức trao quà của chương trình "Gian hàng 0 đồng" cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Cụ thể, sáng 11/4, Đồn Biên phòng Lai Hòa vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” lần thứ 11. Hoạt động này nhằm trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 70 suất quà bao gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước.