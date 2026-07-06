Mang nguồn nước sạch về bản làng vùng cao Tà Rụt ​

Thôn Tân Đi 3 nằm ở khu vực vùng cao của xã Tà Rụt, nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của thôn làng đã từng bước được cải thiện nhưng hạ tầng dân sinh vẫn còn thiếu thốn. Đối với nhiều hộ dân Tân Đi 3, nước sinh hoạt vẫn là nỗi trăn trở, nhất là vào mùa khô hoặc sau những đợt mưa lớn khiến nguồn nước tự nhiên bị ảnh hưởng.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ hướng về đồng bào khu vực vùng cao, biên giới và hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2026”, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã trở thành “cầu nối” giữa địa phương với Nhóm thiện nguyện VAECO HAN - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mang đến những công trình dân sinh thiết thực tặng nhân dân vùng cao nơi đây. Đặc biệt, ngày 5/7, tuổi trẻ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị và Nhóm thiện nguyện VAECO HAN đã khánh thành và bàn giao, trao tặng 2 công trình nước sạch thiết yếu đến với đồng bào vùng cao thôn Tân Đi 3, xã Tà Rụt. Công trình không chỉ mang đến nguồn nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn góp phần giúp người dân từng bước cải thiện điều kiện sống, giảm bớt những nhọc nhằn trong hành trình tìm kiếm nguồn nước sạch giữa đại ngàn. Đó còn là tấm lòng yêu thương, sẻ chia của người miền xuôi gửi gắm đồng bào vùng biên của Tổ quốc.

Gia đình bà Hồ Thị Bảy là một hộ dân được hưởng lợi trực tiếp từ công trình nước sạch. Đặc biệt, để góp phần hiện thực hóa ước mơ sử dụng nước sạch cho bản làng, gia đình bà Bảy đã tự nguyện hiến đất làm vị trí khoan giếng và đặt bể chứa nước phục vụ người dân trong thôn. Bà Hồ Thị Bảy chia sẻ: Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên nên việc sinh hoạt phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Có thời điểm nước khan hiếm, bà con phải đi xa lấy nước, mùa mưa nguồn nước thường đục, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, gia đình bà tự nguyện hiến đất vì nghĩ công trình này tất cả người trong thôn đều được hưởng lợi. Giờ có nguồn nước sạch ổn định, cuộc sống của bà con sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Người dân nơi đây rất trân trọng sự quan tâm của các đơn vị đã vượt đường xa mang công trình thiết thực về với bản làng...

Ông Hồ Văn Nhiếp, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt cho biết, nhiều năm qua, địa phương luôn ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình phức tạp, dân cư phân tán và nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên việc xây dựng đồng bộ các công trình cấp nước, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định cho một số khu vực vẫn gặp không ít khó khăn. Hai công trình nước sạch lần này đã đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo thêm động lực để bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Ban Tổ chức còn dành tặng 60 phần quà cho thiếu nhi của thôn với mong muốn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của tuổi trẻ và các nhà hảo tâm dành cho trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 120 triệu đồng. Chị Trịnh Thị Phương Linh, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, hoạt động lần này nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, gắn trách nhiệm của tuổi trẻ với những việc làm cụ thể vì cộng đồng, không chỉ giải quyết một nhu cầu trước mắt mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuổi trẻ Văn phòng UBND tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến từ những việc làm thiết thực, lấy nhu cầu của người dân làm điểm xuất phát, để mỗi công trình thanh niên đều thực sự mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Đại diện Nhóm thiện nguyện VAECO HAN, ông Trần Ngọc Anh cho biết: Quảng Trị là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và nghị lực vươn lên. Sau thành công của công trình giếng nước tại xã A Ngo, A Bung và Ba Nang năm 2025, đây là lần thứ 2 nhóm trở lại Quảng Trị. Nhóm mong rằng mỗi công trình được trao tặng không chỉ góp phần cải thiện cuộc sống của người dân mà còn là “nhịp cầu” kết nối những tấm lòng, để mỗi hoạt động thiện nguyện đều tạo ra giá trị bền vững và tình cảm dành cho Quảng Trị ngày càng được lan tỏa.

Ở vùng biên Quảng Trị, mỗi công trình dân sinh hoàn thành đều góp thêm một viên gạch cho hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng những vùng quê biên giới ngày càng khởi sắc./.